Erstellen Sie sofort transparente, einfühlsame Botschaften. Unser Krisenkommunikationsgenerator ermöglicht eine schnelle Reaktion und baut Vertrauen bei den Stakeholdern auf mit Text-zu-Video aus dem Skript.

Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Video vor, das sich mit einem großen Produktrückruf befasst und an Unternehmenskommunikationsteams und Führungskräfte gerichtet ist. Es betont transparente und einfühlsame Botschaften, um das Vertrauen der Stakeholder zu bewahren. Der visuelle und akustische Stil sollte beruhigend und professionell sein, mit einem konsistenten Sprecher, der mit HeyGens AI-Avataren erstellt wurde, um die Botschaft mit Aufrichtigkeit zu übermitteln.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Informationsvideo für IT-Sicherheitsleiter und Rechtsteams, das zeigt, wie man eine präzise Krisenkommunikationserklärung nach einem Datenverstoß erstellt. Das Video sollte einen modernen, informativen visuellen Stil haben und eine klare, prägnante Erzählung, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, hervorheben, wie schnell und genau ein AI-Krisenkommunikationsgenerator arbeitet.
Entwickeln Sie ein 75-sekündiges Lehrvideo für PR-Studenten und neue PR-Manager, das bewährte Praktiken für effektive Krisenkommunikation bei einem unvorhergesehenen PR-Problem veranschaulicht. Das Video sollte einen lehrreichen, Fallstudien-ähnlichen visuellen Stil mit einer autoritativen Stimme annehmen und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um einen klaren, umsetzbaren Leitfaden zu strukturieren.
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Krisenkommunikationsgenerator funktioniert

Erstellen und übermitteln Sie schnell wichtige Botschaften in herausfordernden Zeiten mit AI-gestützter Krisenkommunikationserstellung und professionellen Videotools.

Erstellen Sie Ihr Krisenskript
Nutzen Sie Ihren gewählten AI-Krisenkommunikationsgenerator, um ein robustes Skript zu entwerfen, das als Eingabe für HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript dient, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft schnell verbalisiert wird.
Wählen Sie Ihre visuelle Präsentation
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Krisenkommunikationserklärung zu übermitteln und eine professionelle und einfühlsame Bildschirmpräsenz zu gewährleisten.
Anwenden von Branding und Ton
Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens für ein konsistentes und vertrauenswürdiges Erscheinungsbild, das Ihre transparenten Botschaften an die Stakeholder verstärkt.
Schnell exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Krisenkommunikationsvideo mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exportoptionen, um eine schnelle Reaktion auf verschiedenen Plattformen zu ermöglichen und die Stakeholder umgehend zu informieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Offizielle Krisenaussagen schnell erstellen

Erstellen Sie in Minuten wirkungsvolle, AI-generierte Krisenmemos und -aussagen, um Klarheit und Professionalität für eine effektive Krisenkommunikation zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie optimiert HeyGen die Krisenkommunikation für Unternehmen?

HeyGen befähigt Organisationen, schnelle und effektive Krisenkommunikationsaussagen und AI-generierte Krisenmemos zu erstellen, indem es fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt, um transparente Botschaften in kritischen Zeiten zu gewährleisten.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung eines AI-Krisenkommunikationsgenerators?

HeyGen bietet eine robuste Plattform zum Aufbau eines AI-Krisenkommunikationsgenerators mit anpassbaren AI-Avataren, Voiceover-Generierung und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, einfühlsame Botschaften schnell bereitzustellen, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind.

Wie kann ich mit HeyGens Videotools eine effektive Krisenkommunikation sicherstellen?

HeyGen hilft, effektive Krisenkommunikation zu produzieren, indem es Ihnen ermöglicht, dringende Botschaften mit professionellen AI-Avataren zu übermitteln, Untertitel für Barrierefreiheit hinzuzufügen und Vorlagen für verschiedene Szenarien wie Produktrückrufe oder Serviceausfälle zu nutzen. Dies hilft, das Vertrauen der Stakeholder durch klare Kommunikation aufzubauen.

Unterstützt HeyGen eine schnelle Reaktion auf PR-Probleme?

Ja, HeyGen ist für eine schnelle Reaktion ausgelegt und ermöglicht es Unternehmen, schnell hochwertige Videoaussagen für PR-Probleme und betriebliche Störungen zu erstellen. Dies gewährleistet die rechtzeitige Bereitstellung kritischer Informationen, um das Vertrauen der Stakeholder zu bewahren und alle Anforderungen an Krisenkommunikationsaussagen zu verwalten.

