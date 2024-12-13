Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das die Kernfunktionen eines KI-Video-Generators zur Erstellung von Bildungsinhalten erklärt. Dieses Video, das sich an technikaffine Pädagogen und Kleinunternehmer richtet, sollte saubere, moderne Grafiken mit einem professionellen, klaren KI-Voiceover kombinieren. Betonen Sie, wie einfach es ist, ein Skript direkt in ein Video zu verwandeln, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, und heben Sie seine Effizienz als Bildungs-Video-Maker hervor.

Video Generieren