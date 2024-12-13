Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer und Technikbegeisterte richtet und ein neues Produkt mit eleganten, modernen Visuals und einer energetischen, begeisterten AI-Stimme präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung, um hochwertige Videos zu liefern, die Ihr Publikum von der ersten Sekunde an fesseln und Sie als führenden AI-Video-Generator positionieren.

Video Generieren