Erstellen Sie ein 30-sekündiges authentisches, lebendiges Video für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter, das zeigt, wie mühelos sie zu einem "Creator UGC Video Maker" werden können, um fesselnde "UGC-Videos" zu erzeugen. Der visuelle Stil sollte hell und positiv sein, mit einem schwungvollen Audiotrack und den wichtigsten Verkaufsargumenten, die über "Untertitel/Bildunterschriften" hervorgehoben werden. Demonstrieren Sie die Einfachheit, eine schriftliche Idee in eine überzeugende visuelle Geschichte zu verwandeln, indem Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion nutzen.

Video Generieren