Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video im Testimonial-Stil für einen Kleinunternehmer, das die Leistungsfähigkeit eines Creator UGC Video-Generators zeigt. Das Video sollte einen AI-Avatar zeigen, der eine positive Kundenerfahrung teilt, mit einem warmen und ansprechenden visuellen Stil. Stellen Sie sicher, dass der Ton professionell und deutlich ist, indem Sie HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion nutzen, um die Erzählung nahtlos zu liefern, und zielen Sie auf Kleinunternehmer ab, die Vertrauen aufbauen möchten.

Video Generieren