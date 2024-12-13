1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Skript oder beginnen Sie mit einer Vorlage

Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript direkt in den Editor eingeben oder einfügen, oder wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen, um Ihre Inhalte zu starten. HeyGens fortschrittliche Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion verwandelt Ihre Worte in eine Videogrundlage.