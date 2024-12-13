Creator Promo Video Maker: Fesselnde Promos erstellen

Entwerfen Sie schnell wirkungsvolle Promo-Videos mit professionell gestalteten Vorlagen & Szenen für all Ihre Marketingkampagnen.

Stellen Sie sich ein lebendiges, 30-sekündiges Promo-Video vor, das für aufstrebende Content-Ersteller oder Kleinunternehmer maßgeschneidert ist und zeigt, wie mühelos sie ihre Marke starten können. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit einer Palette aus leuchtenden Farben und sanften Übergängen, begleitet von einem aufmunternden, zeitgenössischen Hintergrundtrack und einem freundlichen Erzähler. Dieses Video wird die umfangreiche Funktion "Vorlagen & Szenen" von HeyGen hervorheben, die es den Nutzern ermöglicht, ohne vorherige Videoerfahrung ansprechende Inhalte zu gestalten und HeyGen als ultimativen Promo-Video-Macher zu positionieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingfachleute und E-Commerce-Unternehmen richtet, die ihre Marketingkampagnen verstärken möchten. Die Ästhetik sollte elegant und professionell sein, mit schnellen Schnitten, überzeugenden Produktaufnahmen und anspruchsvollen Motion Graphics, untermalt von einer autoritativen, fesselnden Stimme. Dieses Video wird betonen, wie die leistungsstarke "Sprachgenerierung" von HeyGen einfachen Text in polierte Audioinhalte verwandelt und es zu einem unverzichtbaren Promo-Video-Macher für wirkungsvolle Werbeanzeigen macht.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein einladendes 60-sekündiges Erklärvideo, das für Pädagogen, Coaches und Personal-Branding-Experten konzipiert ist, die personalisierte Botschaften mit einem einzigartigen Flair übermitteln möchten. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein, mit einem freundlichen "AI-Avatar" als Präsentator, der ausdrucksstarke Gesten und eine klare, artikulierte Darbietung nutzt. Diese Präsentation wird die innovative "AI-Avatare"-Funktion von HeyGen demonstrieren, die es den Nutzern ermöglicht, ansprechende und konsistente Bildschirm-Persönlichkeiten für ihre Inhalte zu erstellen und es zu einem fortschrittlichen AI Promo Video Maker zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes, wirkungsvolles 15-sekündiges Video für Social-Media-Manager und globale Marken, die ihre Reichweite und Zugänglichkeit über Plattformen hinweg maximieren möchten. Die visuelle Umsetzung sollte mutig und dynamisch sein, mit prägnanten Textüberlagerungen, schnellen Szenenwechseln und einem energetischen Soundtrack, der sofort Aufmerksamkeit erregt. Dieses Video wird den Wert der automatischen "Untertitel/Beschriftungen" von HeyGen unterstreichen, um sicherzustellen, dass jede Botschaft von einem vielfältigen Publikum verstanden wird, und seine Rolle als vielseitiger Online-Promo-Video-Macher für soziale Medien festigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Creator Promo Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Werbevideos mit KI-gestützten Tools, von Skript bis zu beeindruckenden visuellen Inhalten, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie, indem Sie mit KI ein Skript aus einfachen Texteingaben generieren oder aus professionell gestalteten Vorlagen auswählen, um Ihr Projekt zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Medien hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit reichhaltigen Medien. Integrieren Sie hochwertiges Stockmaterial oder nutzen Sie KI-gestützte Optionen wie generierte visuelle Inhalte und Sprachübertragungen, um Ihre Geschichte zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Marke an
Wenden Sie Ihre einzigartigen Markenlogos und Farbschemata an, um eine konsistente professionelle Identität zu wahren. Nutzen Sie intuitive Bearbeitungsfunktionen, um Ihr Video zu perfektionieren.
4
Step 4
Exportieren und Veröffentlichen
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in 1080p HD-Auflösung. Passen Sie die Größe für verschiedene Social-Media-Plattformen an, um maximale Wirkung zu erzielen und Ihr Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Produkterfolgsgeschichten hervor

.

Erstellen Sie überzeugende Produktvideos oder Kundenreferenzen mit KI, um Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihrer Angebote Ihrem Publikum effektiv zu präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI Promo Video Maker?

HeyGen ist ein effektiver AI Promo Video Maker, weil es fortschrittliche KI nutzt, um Text in dynamische Promo-Videos zu verwandeln. Sie können mühelos hochwertige Inhalte erstellen, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben, das HeyGen in ansprechende visuelle Inhalte mit realistischen AI-Avataren und ausgefeilten AI-Sprachübertragungen umwandelt.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für einzigartige Marketingkampagnen?

HeyGen bietet eine Fülle kreativer Funktionen zur Verbesserung Ihrer Marketingkampagnen, darunter professionell gestaltete Video-Vorlagen und umfangreiches Stockmaterial. Sie können auch animierte Titel anpassen, automatische Untertitel anwenden und Markenlogos integrieren, um Ihre Promo-Videos hervorzuheben.

Ist HeyGen ein intuitiver Online-Promo-Video-Macher für alle Fähigkeitsstufen?

Ja, HeyGen dient als intuitiver Online-Promo-Video-Macher, der für Nutzer aller Fähigkeitsstufen konzipiert ist. Sein Drag-and-Drop-Editor und benutzerfreundliche Videobearbeitungswerkzeuge machen es einfach, Ihre Promo-Videos zu erstellen und zu verfeinern, was einen reibungslosen und effizienten Produktionsablauf gewährleistet.

Wie hilft HeyGen, die Marken-Konsistenz in all meinen Produktvideos zu wahren?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktvideos und Marketing-Promos immer mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Laden Sie einfach Markenlogos und benutzerdefinierte Farben hoch und nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, um konsequent professionelle Unternehmensvorstellungsvideos in 1080p HD-Auflösung zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo