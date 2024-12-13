Creator Promo Video Generator: KI-gestützt & Einfach

Erstellen Sie mühelos professionelle Werbevideos für soziale Medien. Verwandeln Sie Ihre Ideen mit KI-gestütztem Text-zu-Video aus Skript in beeindruckende visuelle Inhalte.

561/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes, 90-sekündiges Erklärvideo für Content-Ersteller und Online-Lehrer, die komplexe Themen vereinfachen müssen. Die Ästhetik sollte sauber, zugänglich und lehrreich sein, mit klaren Infografiken und einer freundlichen, informativen AI-Sprachausgabe. Zeigen Sie, wie einfach es ist, "Inhalte und Medien mit AI zu generieren" direkt aus einem Skript, indem Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen nutzen, um Ideen mühelos zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine prägnante, 45-sekündige Social-Media-Anzeige, die sich an Social-Media-Manager und freiberufliche Video-Editoren richtet, die Effizienz suchen. Das Video sollte einen schnellen, trendigen visuellen Stil haben, der schnelle Schnitte, memeartige Texte und lebendige Farbpaletten integriert, alles untermalt von einem populären, trendigen Audioclip. Heben Sie die praktische Anwendung der "Video-Bearbeitungswerkzeuge" von HeyGen für die schnelle Erstellung hervor und betonen Sie den Wert von "Untertiteln/Beschriftungen" für maximale Zugänglichkeit und Engagement über Plattformen hinweg.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein umfassendes, zweiminütiges Tutorial-Video für Technikbegeisterte und SaaS-Unternehmen vor, das neue Funktionen eines hypothetischen Online-Editors demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit hochwertigen Bildschirmaufnahmen und subtilen UI-Animationen, begleitet von einer ruhigen, leitenden Instrumentalpartitur. Zeigen Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGen als "Creator Promo Video Generator", indem Sie einen lebensechten "AI-Avatar" integrieren, der die Zuschauer durch die Demonstration führt und komplexe Informationen verständlich und ansprechend macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Creator Promo Video Generator funktioniert

Erstellen Sie ansprechende Werbevideos für Ihre Marke oder Inhalte mit unserer intuitiven KI-gestützten Plattform und einsatzbereiten Vorlagen.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Beginnen Sie Ihre Reise mit dem AI Promo Video Maker, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen & Szenen wählen, um sofort den Ton für Ihr Projekt festzulegen, oder konvertieren Sie ein Skript direkt in ein Video.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und Medien hinzu
Integrieren Sie Ihre eigenen Medien oder durchsuchen Sie unsere umfangreiche Bibliothek nach relevantem Stockmaterial. Unsere Plattform unterstützt eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Anpassen und Verbessern
Verfeinern Sie die Botschaft Ihres Videos mit unseren intuitiven Video-Bearbeitungswerkzeugen. Fügen Sie einfach automatische Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihr Publikum zu erhöhen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie Ihr hochwertiges Werbevideo in verschiedenen Seitenverhältnissen. Bereiten Sie Ihre Inhalte für die einfache Verbreitung auf all Ihren gewünschten Plattformen vor.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie die Reichweite von Bildungseinhalten

.

Entwickeln und verbreiten Sie ansprechendere Kurse, um ein breiteres globales Publikum zu erreichen und Lernerfahrungen mit AI-Video zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Video-Bearbeitungsprozess für Werbevideos?

Der intuitive Online-Editor von HeyGen bietet leistungsstarke Video-Bearbeitungswerkzeuge mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche, die es einfach macht, professionelle Werbevideos zu erstellen. Sie können Szenen effizient anordnen, Medien hinzufügen und Ihre Inhalte ohne umfangreiche technische Kenntnisse anpassen.

Kann HeyGen wirklich Inhalte und Medien mit KI für meine Werbevideos generieren?

Ja, HeyGen ist ein fortschrittlicher AI Promo Video Maker, der darauf ausgelegt ist, Inhalte und Medien mit KI zu generieren. Von Text-zu-Video-Funktionen und AI-Avataren bis hin zu natürlichen AI-Sprachausgaben ermöglicht HeyGen es Ihnen, mit minimalem Aufwand überzeugende Videos zu erstellen.

Welche automatisierten Funktionen bietet HeyGen zur Videoverbesserung?

HeyGen verbessert Ihre Videos mit wichtigen automatisierten Funktionen, darunter automatische Untertitel für Barrierefreiheit und ansprechende Vorlagen für die schnelle Inhaltserstellung. Diese Video-Bearbeitungswerkzeuge sorgen für ein poliertes und professionelles Endprodukt.

Wo kann ich auf die Videoerstellungsplattform von HeyGen zugreifen?

HeyGen ist ein vollständig online verfügbarer Editor, der eine cloudbasierte Plattform für all Ihre Bedürfnisse bei der Erstellung von Werbevideos bietet. Diese Zugänglichkeit ermöglicht es Ihnen, Ihre Projekte von überall mit einer Internetverbindung zu erstellen und zu verwalten, indem Sie leistungsstarke Video-Bearbeitungswerkzeuge nutzen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo