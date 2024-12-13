Creator's Video Maker: Erstellen Sie sofort atemberaubende Videos

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in polierte Videos mit unserer intuitiven Text-zu-Video-Funktion.

432/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erwägen Sie ein elegantes 45-sekündiges Tutorial für vielbeschäftigte Vermarkter, das zeigt, wie sie mit minimalem Aufwand ihr Markenstorytelling verbessern können. Die Ästhetik sollte professionell und modern sein, mit dynamischen Übergängen und einem ansprechenden AI-Avatar. Dieses Video würde die Kraft von HeyGens "AI-Avataren" betonen, um wirkungsvolle Inhalte zu erstellen und die Plattform als unverzichtbaren "AI-Video-Maker" für anspruchsvolle Kampagnen zu positionieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein überzeugendes 60-sekündiges Erklärvideo vor, das auf Online-Kurs-Ersteller und Pädagogen zugeschnitten ist. Dieses Stück sollte einen sauberen, zugänglichen visuellen Stil mit beruhigender Hintergrundmusik und prominenten Bildunterschriften auf dem Bildschirm bieten, um wichtige Informationen zu verstärken. Es würde klar veranschaulichen, wie HeyGens "Untertitel/Bildunterschriften"-Funktion Barrierefreiheit und Engagement sicherstellt und komplexe Themen für jedes "Erstellerprojekt" leicht verdaulich macht.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine fantasievolle 30-sekündige Erzählung für digitale Künstler und Influencer, die ihre kreativen Projekte auf verschiedenen Plattformen teilen möchten. Der visuelle Stil sollte künstlerisch, lebendig und visuell reichhaltig sein, begleitet von ansprechendem Sounddesign und ausdrucksstarken Farben. Heben Sie hervor, wie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion es Erstellern ermöglicht, ihre "Social-Media-Videos" mühelos für jede Plattform zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Creator Project Video Maker

Bringen Sie Ihre kreativen Videoprojekte mühelos mit unserer intuitiven Plattform zum Leben, die für nahtlose Videoerstellung vom Konzept bis zum Export entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit dem Aufbau Ihres Projekts, indem Sie ein Skript in dynamische Videoinhalte umwandeln, indem Sie Text-zu-Video aus Skript verwenden.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Elemente hinzu
Erwecken Sie Ihre Geschichte zum Leben, indem Sie professionelle Sprachsynthese in Ihr Video integrieren, um eine fesselnde Erzählung zu schaffen.
3
Step 3
Wenden Sie verfeinertes Branding an
Verfeinern Sie das Erscheinungsbild Ihres Videos, indem Sie Branding-Kontrollen anwenden, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild mit Ihren Logos und Farben zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Meisterwerk
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, bereit für müheloses Teilen auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie inspirierende Motivationsvideos

.

Gestalten Sie kraftvolle Motivationsvideos, um effektiv mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten und es zu inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Social-Media-Videos zu erstellen?

HeyGen ist ein AI-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, hochwertige Social-Media-Videos mit außergewöhnlicher Leichtigkeit zu erstellen. Sie können eine Vielzahl von Vorlagen und realistischen AI-Avataren nutzen, um Ihre Skripte in fesselnde Videoinhalte zu verwandeln, die perfekt für jede Social-Media-Plattform geeignet sind.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoerstellung?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-Funktionen, um Ihren Videoerstellungsprozess zu optimieren, darunter realistische AI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Fähigkeiten. Es bietet auch natürliche Sprachsynthese und automatische Untertitel, wodurch professionelles Video-Editing für jedermann zugänglich wird.

Kann HeyGen Videos für meine Marke anpassen?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Sie die volle Kontrolle über Ihre Markeninhalte behalten. Sie können Ihre Branding-Elemente, wie Logos und benutzerdefinierte Farben, problemlos in all Ihre Videos integrieren, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Wie vereinfacht HeyGen den Video-Editing-Prozess?

HeyGen vereinfacht das Video-Editing, indem es eine intuitive Plattform bietet, die es Ihnen ermöglicht, Videos mit minimalem Aufwand aus Text zu erstellen. Mit Funktionen wie Drag-and-Drop-Oberflächen, einer umfangreichen Stock-Medienbibliothek und vorgefertigten Vorlagen können Sie effizient hochwertige Videos produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo