Creator-Projekt-Video-Generator: Erheben Sie Ihr Content heute

Erstellen Sie dynamische und personalisierte Videoinhalte mit fotorealistischen AI-Avataren, perfekt für Marketing oder soziale Medien.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Social-Media-Manager richtet und zeigt, wie schnell sie ansprechende Inhalte für ihre Plattformen generieren können. Der visuelle Stil sollte schnell und modern sein, mit klaren Textüberlagerungen und einer peppigen Hintergrundmusik, gepaart mit einer klaren, prägnanten Erzählung. Betonen Sie, wie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen" den Arbeitsablauf optimieren und eine mühelose "Text-zu-Video aus Skript"-Erstellung ermöglichen, was wertvolle Zeit spart.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Pädagogen oder Unternehmensschulungen richtet und ein komplexes Thema in ein leicht verständliches Format vereinfacht. Der visuelle Ansatz sollte informativ und visuell reichhaltig sein, unter Verwendung von hochwertigen "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung"-Visuals, während das Audio eine ruhige, autoritative Stimme bietet. Demonstrieren Sie, wie "Untertitel/Beschriftungen" das Verständnis für diverse Zielgruppen verbessern und wie "Seitenverhältnis-Anpassung" das Video für verschiedene Plattformen anpassbar macht, wobei HeyGen als effektiver "AI-Video-Generator" hervorgehoben wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Ankündigungsvideo für Unternehmen, die schnelle interne Updates oder externe Produkt-Highlights liefern möchten. Dieses kurze "AI-Video-Maker"-Stück benötigt einen direkten, professionellen visuellen Stil, der sich auf einen freundlichen AI-Avatar konzentriert, der die Botschaft übermittelt, begleitet von einer klaren, ansprechenden Stimme. Heben Sie die Einfachheit der "Voiceover-Generierung" mit HeyGens AI-Avataren hervor, um Marken-Konsistenz und schnelle Bereitstellung zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Creator-Projekt-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in professionelle, ansprechende Videos mit AI-gestützten Tools, die für Ersteller entwickelt wurden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript eingeben, um unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion zu nutzen, die Ihre Ideen in erste Videoszenen mit AI verwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren und Ihrem Inhalt eine menschliche Note zu verleihen, ohne eine Kamera zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie Markenelemente hinzu
Wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen an, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbpaletten, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Nutzen Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um hochwertige, atemberaubende AI-generierte Videos zu erstellen, die für jede Plattform oder Zielgruppe optimiert sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie Bildungsinhalte & Kurse

Skalieren Sie Ihre Bildungsangebote, indem Sie mehr Kurse erstellen und ein breiteres globales Publikum mit überzeugenden AI-generierten Videos erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für meine Projekte?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung atemberaubender AI-generierter Videos, indem es Ihnen ermöglicht, Textskripte in professionelle Videos mit lebensechten AI-Avataren und AI-Stimmen zu verwandeln, perfekt für jedes Creator-Projekt. Es fungiert als leistungsstarker AI-Video-Generator, der die Inhaltserstellung zugänglich und effizient macht.

Welche Arten von kreativen Inhalten kann ich mit HeyGen produzieren?

Mit HeyGen können Sie vielfältige kreative Inhalte generieren, darunter ansprechende Marketingvideos, informative Erklärvideos und dynamische Social-Media-Inhalte mit gebrauchsfertigen Vorlagen. Dies macht HeyGen zu einem idealen AI-Video-Maker für verschiedene Anwendungen und Plattformen wie YouTube Shorts.

Kann HeyGen mir helfen, die visuelle Identität meiner Marke in AI-generierten Videos zu bewahren?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, die visuelle Identität Ihrer Marke durch anpassbare Branding-Kontrollen zu wahren. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Assets problemlos in Ihre professionellen Videos integrieren, um ein konsistentes und erkennbares Erscheinungsbild für all Ihre Inhalte zu gewährleisten.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Videorealismus?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um unglaublich realistische sprechende Kopf-Videos zu erzeugen, indem AI-Stimmen nahtlos mit ausdrucksstarken AI-Avataren synchronisiert werden. Darüber hinaus sorgt sein robustes AI-Voice-Generator für hochwertige Voiceovers und präzise Untertitel für wirklich immersive und professionelle Videoerlebnisse.

