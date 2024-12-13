Stellen Sie sich ein 30-sekündiges dynamisches Video vor, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie mühelos sie ihre nächste Creator-Partnerschaftskampagne starten können. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Grafiken, begleitet von einem peppigen, motivierenden Soundtrack und einer professionellen Stimme. Heben Sie die Benutzerfreundlichkeit hervor, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript demonstrieren, um überzeugende Erzählungen für ihre Influencer-Marketing-Bemühungen zu erstellen.

