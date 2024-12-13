HeyGen macht das Teilen Ihrer fertigen Onboarding-Videos einfach und effizient. Sie können Ihre Videos problemlos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, oder sie direkt auf Ihrer Unternehmenswebsite einbetten, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter nahtlosen Zugang zu wichtigen Informationen haben.