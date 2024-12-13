Creator Message Video Generator: Gestalten Sie Ihre AI-Nachricht

Übermitteln Sie Ihre Botschaft mit überzeugenden AI-Avataren, die Text in professionelle Videos für soziale Medien in Minuten verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 2-Minuten-Erklärvideo für Marketingteams, die die Inhaltserstellung optimieren möchten. Verwenden Sie eine dynamische und moderne visuelle Ästhetik mit scharfen Übergängen und mitreißender Hintergrundmusik, ergänzt durch eine klare, selbstbewusste Erzählung. Das Video sollte kraftvoll veranschaulichen, wie AI-Avatare komplexe Produktaktualisierungen oder Funktionsbeschreibungen präsentieren können, indem sie HeyGens AI-Video-Generator für professionelle Marketingvideos nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein lehrreiches 90-Sekunden-Trainingsvideo für Pädagogen oder Unternehmensschulungen, das sich auf eine neue Softwarefunktion konzentriert. Der visuelle Stil sollte infografikbasiert und leicht verständlich sein, mit einer ruhigen und autoritativen Stimme, die den Zuschauer leitet. Betonen Sie, wie HeyGen bei der Erstellung von Videoinhalten hilft, indem es automatisch Untertitel generiert, um Barrierefreiheit und Verständnis für alle Lernenden zu gewährleisten, was es perfekt für detaillierte Erklärvideos macht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein lebendiges 45-Sekunden-Video für soziale Medien, das für Influencer und Content-Ersteller gedacht ist. Das visuelle Design sollte trendig und schnelllebig sein, mit energetischer Hintergrundmusik und einem direkten, gesprächigen Ton. Dieses Video wird die Vielseitigkeit von HeyGens Vorlagen und Szenen zeigen, die es den Nutzern ermöglichen, schnell auffällige Inhalte zu erstellen und als ihr persönlicher 'Creator Message Video Generator' für zeitnahe Updates zu fungieren.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Creator Message Video Generator funktioniert

Gestalten Sie mühelos ansprechende Videobotschaften mit unserem AI-gestützten Generator. Verwandeln Sie Ihren Text in professionelle Videos, komplett mit AI-Avataren und dynamischen Visuals, in nur wenigen Klicks.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Nachricht oder nutzen Sie unseren integrierten Skriptgenerator, um Ihre Inhalte zu entwickeln. Unsere AI wird dann Ihren Text in ein Video umwandeln, das bereit zur Produktion ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Ergänzen Sie Ihre Auswahl mit einer passenden Vorlage oder Szene, um sicherzustellen, dass Ihr Video den perfekten visuellen Hintergrund hat.
3
Step 3
Fügen Sie Anpassungen und Stimme hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video mit Branding-Elementen, Hintergrundmusik und anderen visuellen Elementen. Verbessern Sie die Übermittlung Ihrer Botschaft, indem Sie Sprachsynthese für Ihren Avatar generieren, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochqualitatives Video
Sobald Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, exportieren Sie Ihr Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. Ihre hochwertigen Videos sind nun bereit, in sozialen Medien und darüber hinaus geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Erstellen Sie professionelle Videos, um Kundenreferenzen zu teilen, Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihrer Angebote zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht der AI-Video-Generator von HeyGen die Erstellung von Videoinhalten?

HeyGen verwandelt Text in professionelle, hochwertige Videos mithilfe fortschrittlicher AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, was Ihren Prozess der Videoinhaltserstellung erheblich vereinfacht.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Videopersonalisierung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, die es Nutzern ermöglicht, Vorlagen zu personalisieren, Markenelemente zu integrieren und jeden Aspekt ihrer professionellen Videos fein abzustimmen.

Unterstützt HeyGen hochqualitative Videoausgabe und mehrsprachige Lokalisierung?

Ja, HeyGen gewährleistet außergewöhnliche Qualität mit HD-Videoausgabe und bietet robuste Lokalisierungsfunktionen, einschließlich automatischer Untertitel und natürlich klingender Sprachsynthese in über 40 Sprachen für globale Reichweite.

Wie kann HeyGen realistische Sprachsynthese und präzise Lippenbewegungen erzeugen?

HeyGen nutzt ausgeklügelte AI, um hochrealistische Sprachsynthese zu erzeugen und Lippenbewegungen präzise mit Ihrem Skript zu synchronisieren, wodurch überzeugende sprechende Köpfe entstehen, die Ihre Botschaft effektiv übermitteln.

