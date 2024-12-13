Creator-Marketing-Video-Generator: Steigern Sie Ihre Inhalte

Erstellen Sie mühelos ansprechende AI-Marketingvideos und skalieren Sie Ihre Content-Produktion, indem Sie realistische AI-Avatare für professionelle Ergebnisse nutzen.

561/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges technisches Schulungsmodul für IT-Trainer und technische Support-Teams, das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einer bestimmten Softwarefunktion zeigt. Dieses AI-Marketingvideo sollte einen ansprechenden und informativen visuellen Stil annehmen, mit den vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen. Nutzen Sie die realistische Sprachsynthese, um komplexe Prozesse klar zu erklären, begleitet von relevantem Stock-Material aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um das Verständnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges 'How-to'-Video für technische Redakteure und Dokumentationsspezialisten, das die Effizienz bei der Erstellung detaillierter Anleitungsinhalte ohne traditionelle Filmaufnahmen veranschaulicht. Dieses von einem Creator-Marketing-Video-Generator unterstützte Stück sollte einen konsistenten AI-Avatar präsentieren, der Informationen in einem leicht verständlichen, erklärenden visuellen Stil vermittelt. Betonen Sie, wie HeyGen schnelle Inhaltsaktualisierungen und die Flexibilität der Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen ermöglicht, während gleichzeitig hochwertige Untertitel/Kapiteln beibehalten werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für interne Technikteams und Projektleiter, das ein schnelles Update zu einer neuen Entwicklung oder einem neuen Prozess bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte direkt, modern und prägnant sein, indem ein AI-Videogenerator genutzt wird, um Informationen schnell zu verbreiten. Zeigen Sie den schnellen Produktionszyklus, indem Sie demonstrieren, wie Text-zu-Video aus dem Skript in Kombination mit professioneller Sprachsynthese eine sofortige Videoerstellung ermöglicht, indem vorgefertigte Vorlagen & Szenen für eine konsistente Markenbotschaft verwendet werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Creator-Marketing-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Creator-Marketing-Videos mit AI, indem Sie Ihre Ideen in hochwertiges, ansprechendes Content für jede Plattform verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, die den Prozess der Inhaltserstellung beschleunigen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Verwandeln Sie Ihren Text in dynamische Videoinhalte mit AI-gestützter Sprachsynthese, die Ihre Botschaft zum Leben erweckt.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verbessern Sie Ihr Video mit AI-Avataren, fügen Sie Ihr Branding hinzu und nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek für kreative Assets, um es wirklich zu Ihrem eigenen zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Laden Sie Ihr fertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, komplett mit automatischen Untertiteln, bereit zum Teilen auf all Ihren Social-Media-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsstory-Videos

.

Erstellen Sie wirkungsvolle AI-gestützte Videos, um Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten hervorzuheben, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Text-zu-Video mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie, um Skripte in dynamische Videos zu verwandeln. Benutzer können Text einfach in Video-AI umwandeln, indem sie ihren Inhalt eingeben, einen AI-Avatar auswählen und aus einer Bibliothek realistischer AI-Stimmen wählen. Dies vereinfacht die Videoerstellung ohne komplexe Bearbeitung.

Kann HeyGen AI-Marketingvideos mit markenspezifischen Elementen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre AI-Marketingvideos. Sie können das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Marke einfach integrieren, indem Sie die intuitiven Branding-Kontrollen nutzen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, selbst wenn Sie von Videovorlagen ausgehen.

Was macht die AI-Avatare und realistischen AI-Stimmen von HeyGen so lebensecht?

HeyGen verwendet ausgeklügelte Deep-Learning-Algorithmen, um hochrealistische AI-Stimmen und vielfältige AI-Avatare zu erzeugen. Diese Technologie sorgt für natürlich klingende Sprache und ausdrucksstarke digitale Präsentatoren, die Ihre Inhalte ansprechender und glaubwürdiger machen als ein AI-Videogenerator.

Wie können die Videobearbeitungswerkzeuge von HeyGen bei Social-Media-Videos helfen?

HeyGen bietet intuitive Videobearbeitungswerkzeuge, die speziell für die effiziente Inhaltserstellung entwickelt wurden, auch für Social-Media-Videos. Sie können Videos einfach auf verschiedene Seitenverhältnisse anpassen, Untertitel/Kapiteln automatisch hinzufügen und aus einer Vielzahl von Medienressourcen wählen, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo