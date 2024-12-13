Kreativportfolio-Video-Maker für beeindruckende Präsentationen

Erstellen Sie mühelos ein beeindruckendes Videoportfolio mit anpassbaren Vorlagen, perfekt für kreative Profis, um Kunden zu gewinnen.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video speziell für freiberufliche Grafikdesigner, die ein professionelles 'Kreativportfolio-Video-Maker'-Schaufenster erstellen möchten. Der visuelle Stil sollte modern und lebendig sein, mit schnellen Schnitten von vielfältigen Projektbeispielen, ergänzt durch einen peppigen, zeitgenössischen Soundtrack und eine klare, begeisterte Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde. Dieses Video sollte überzeugend die Bandbreite ihrer Arbeit potenziellen Kunden demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein filmisches 60-Sekunden-Video, das sich an Videoeditoren und Filmemacher richtet, die ihre 'Video-Editing-Portfolio' und 'Videografen-Website'-Präsenz verbessern möchten. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und wirkungsvoll sein, beeindruckende Schnitte und Übergänge aus verschiedenen Projekten zeigen, mit einer inspirierenden instrumentalen Untermalung. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um wichtige Projektdetails oder Kundenreferenzen hervorzuheben und ihre Expertise sofort erkennbar zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video, das für digitale Künstler und Illustratoren als 'Künstlerportfolio'-Stück für soziale Medien dient. Der visuelle Stil sollte fantasievoll und visuell reichhaltig sein, animierte Elemente des Erstellungsprozesses ihrer Kunstwerke einbeziehen, gepaart mit ätherischer, ambienter Musik. Stellen Sie den Künstler kurz mit einem AI-Avatar vor, um eine einzigartige und persönliche Note zu verleihen, indem Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein professionelles 90-Sekunden-Video für Marketingfachleute und Agenturen, die eine überzeugende 'Online-Portfolio-Website' und Fallstudien präsentieren möchten. Das visuelle Design sollte sauber, geschäftlich und ergebnisorientiert sein, professionelle animierte Texte und Datenvisualisierungen enthalten, unterstützt von einem anspruchsvollen, instrumentalen Hintergrundtrack. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-von-Skript-Funktion, um komplexe Projektnarrative und Ergebnisse effizient zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Kreativportfolio-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ein beeindruckendes Videoportfolio, um Ihre Arbeit zu präsentieren und neue Möglichkeiten mit intuitiven Werkzeugen zu gewinnen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen auswählen oder Ihre vorhandenen Medien aus der Mediathek hochladen, um Ihr Projekt zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre einzigartigen Inhalte hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre Projektclips, Bilder und Musik hinzufügen. Verbessern Sie Ihre Erzählung mit Voiceover-Generierung, um Ihre Arbeit zu erklären.
3
Step 3
Anpassen und verbessern
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben an und fügen Sie Untertitel oder Captions hinzu. Nutzen Sie AI-gestützte Werkzeuge für effiziente Anpassungen.
4
Step 4
Exportieren und veröffentlichen
Finalisieren Sie Ihr Video mit Größenanpassungen für verschiedene Plattformen und exportieren Sie es dann, um es auf Ihrer Online-Portfolio-Website oder in sozialen Medien zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie wirkungsvolle Werbevideos

.

Entwerfen Sie hochkonvertierende Werbekreative und Werbeinhalte mit AI-Video, um Ihre Dienstleistungen oder Ihr Portfolio effektiv einem breiteren Publikum zu vermarkten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines wirkungsvollen Online-Portfolios für kreative Profis?

HeyGen ermöglicht es kreativen Profis, mit Leichtigkeit eine beeindruckende Online-Präsenz aufzubauen, indem Skripte in ansprechende Videoportfolios mit AI-Avataren und einer Vielzahl von Vorlagen verwandelt werden. Sie können das Erscheinungsbild Ihrer Marke mit robusten Branding-Kontrollen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr Portfolio effektiv hervorsticht.

Welche Videobearbeitungswerkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung eines professionellen Portfolios?

HeyGen bietet leistungsstarke Werkzeuge zur Erstellung eines professionellen Videoportfolios, mit denen Sie Voiceovers generieren, Untertitel hinzufügen und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen können. Sie können das Seitenverhältnis Ihres Videos einfach anpassen und Stockvideos einfügen, um Ihr kreatives Portfolio zu verbessern.

Wie verbessern die AI-gestützten Werkzeuge von HeyGen den Prozess der Portfolio-Videoerstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Erstellung von Portfolio-Videos zu optimieren, indem Sie Videos direkt aus Textskripten mit AI-Avataren und automatisierten Voiceovers generieren können. Dies ermöglicht es kreativen Profis, effizient hochwertige Inhalte zu produzieren, ihre Online-Sichtbarkeit zu verbessern und die Chancen auf Kundengewinnung zu erhöhen.

Wie kann ich sicherstellen, dass mein mit HeyGen erstelltes digitales Portfolio-Video maximale Online-Sichtbarkeit erreicht?

Mit HeyGen können Sie Ihr Videoportfolio in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind, und es so für die Online-Sichtbarkeit über Ihre soziale Präsenz und persönliche Website optimieren. Dies hilft Ihnen, Ihr kreatives Portfolio effektiv zu präsentieren und neue Möglichkeiten zu gewinnen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo