Kreativer Anzeigen-Generator: Kampagnen mit KI steigern
Erstellen Sie in Minuten hochkonvertierende KI-Anzeigen mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihren ROAS zu maximieren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein professionelles 45-Sekunden-Video für Marketingmanager, das zeigt, wie HeyGens umfangreiche Anzeigenschablonen eine überlegene Marken-Konsistenz über alle Kampagnen hinweg gewährleisten. Das Video sollte einen sauberen, korporativen visuellen Stil mit einer autoritativen Stimme haben und die Verwendung von Schablonen & Szenen sowie das Anpassen & Exportieren von Seitenverhältnissen für nahtlose Anpassungen hervorheben.
Produzieren Sie ein schnelles 60-Sekunden-Video für Performance-Marketer und Agenturen, das erklärt, wie HeyGen die Erstellung und Iteration von KI-Anzeigen für eine schnelle Anzeigenoptimierung vereinfacht. Das Video sollte einen eleganten, ergebnisorientierten visuellen Stil und eine selbstbewusste KI-Stimme haben, die die robuste Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und die effiziente Voiceover-Generierung betont.
Gestalten Sie ein trendiges 30-Sekunden-Video für freiberufliche Content-Ersteller und Social-Media-Influencer, das HeyGen als den ultimativen KI-Anzeigenmacher für ansprechende Social-Media-Plattformen präsentiert. Verwenden Sie lebendige Visuals und eine energetische, gesprächige Stimme, um mit dem Publikum zu verbinden, und automatisch generierte Untertitel für maximale Reichweite.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Schnelle Erstellung leistungsstarker Anzeigen.
Produzieren Sie mühelos leistungsstarke Videoanzeigen in Minuten und verbessern Sie Ihre kreativen Werbekampagnen mit KI-gestützter Effizienz.
Produktion ansprechender Social-Media-Anzeigen.
Erzeugen Sie schnell fesselnde Videoanzeigen und Clips, die auf Social-Media-Plattformen zugeschnitten sind, und steigern Sie das Engagement für Ihre KI-Anzeigen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meinen kreativen Anzeigen-Generierungsprozess verbessern?
HeyGen dient als KI-Anzeigen-Generator, der es Ihnen ermöglicht, schnell überzeugende Video- und Bildanzeigen zu erstellen. Nutzen Sie KI-gestützte Tools und Anzeigenschablonen, um Ihre kreative Strategie zu optimieren und Marken-Konsistenz über alle Ihre Werbekampagnen hinweg sicherzustellen.
Welche Art von KI-gestützten Tools bietet HeyGen für Videoanzeigen?
HeyGen bietet hochmoderne KI-gestützte Tools, darunter KI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung, um dynamische Videoanzeigen zu erstellen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Skripte in ansprechende Inhalte mit professionellen Voiceovers und Untertiteln zu verwandeln, um Ihre Performance-Marketing-Bemühungen zu verbessern.
Kann HeyGen bei der Gestaltung verschiedener Anzeigen-Kreative helfen?
Absolut, HeyGen ist ein KI-Anzeigenmacher, der die Gestaltung vielfältiger Anzeigen-Kreative vereinfacht. Mit unserem Drag-and-Drop-Editor und umfangreichen Anzeigenschablonen können Sie problemlos Marken-Assets integrieren und sowohl Video- als auch Bildanzeigen für verschiedene Social-Media-Plattformen erstellen.
Wie unterstützt HeyGen die Marken-Konsistenz über Werbekampagnen hinweg?
HeyGen hilft, eine starke Marken-Konsistenz zu wahren, indem Sie Branding-Elemente wie Logos und Farben in Ihren kreativen Anzeigen kontrollieren können. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Werbekampagnen eine einheitliche kreative Strategie widerspiegeln, was Ihre Botschaft auf Social-Media-Plattformen wirkungsvoller macht.