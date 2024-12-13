Erstellen Sie Zoom-Meeting-Einrichtungsvideos mit Leichtigkeit

Planen und veranstalten Sie Ihre Zoom-Meetings mühelos mit professionellen Anleitungen, die HeyGens AI-Avatare nutzen.

530/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Tutorial für Geschäftsleute und Teamleiter, das sich auf kritische "Sicherheitseinstellungen" und "Meeting-Optionen" innerhalb von Zoom konzentriert, insbesondere darauf, wie man die "Warteraum"-Funktion effektiv nutzt. Das Video sollte einen sauberen UI-Demonstrationsstil mit einem selbstbewussten und beruhigenden Audioton annehmen. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Sicherheitstipps und Best Practices zu präsentieren, und stellen Sie sicher, dass die Informationen mit Autorität und Klarheit vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 45-sekündigen Schnellleitfaden für Verwaltungsassistenten und Projektmanager, der zeigt, wie man nahtlos "Kalender- und Kontaktintegrationen" konfiguriert und "alternative Hosts" für ihre Zoom-Meetings zuweist. Der visuelle Ansatz sollte schnell und effizient sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm für schnelles Verständnis, unterstützt von einer schwungvollen Musikuntermalung. Stellen Sie eine genaue Textpräsentation sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 1-minütiges ansprechendes Video für Präsentatoren und Pädagogen, das fortgeschrittene Funktionen während des Meetings hervorhebt, wie das Einrichten eines "virtuellen Hintergrunds" und die effektive Nutzung von "Bildschirmfreigabe" mit detaillierten Ratschlägen zur "Verwaltung der Bildschirmfreigabeeinstellungen". Das Video muss visuell dynamisch sein, mit geteilten Bildschirmen und animierten Highlights, um Funktionen zu demonstrieren, gekoppelt mit einer begeisterten Stimme. Verbessern Sie das professionelle Erscheinungsbild der Präsentation mit HeyGens Vorlagen & Szenen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Zoom-Meeting-Einrichtungsvideos erstellt

Produzieren Sie mühelos klare, ansprechende Videoanleitungen für die Einrichtung und Navigation von Zoom-Meetings, um sicherzustellen, dass Ihr Publikum immer vorbereitet ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Entwickeln Sie den Anleitungstext für Ihre Zoom-Meeting-Einrichtung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript, um Ihren Text mühelos in gesprochene Dialoge für die Anleitung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie einen geeigneten AI-Avatar aus, um die Zuschauer visuell durch den Zoom-Meeting-Einrichtungsprozess zu führen und eine professionelle und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Verbesserungen hinzu
Integrieren Sie ergänzende Medien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um komplexe Schritte zu verdeutlichen und die visuelle Attraktivität Ihres Einrichtungstutorials zu erhöhen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Produzieren Sie Ihr umfassendes Zoom-Meeting-Einrichtungsvideo. Nutzen Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um das Video in den optimalen Abmessungen für die plattformübergreifende Verbreitung zu erstellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Social-Media-Tutorials

.

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende Clips, die wichtige Zoom-Einrichtungsschritte demonstrieren, ideal zum Teilen in sozialen Medien, um Nutzer anzuziehen und zu informieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle Zoom-Meeting-Einrichtungsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, einfach "Zoom-Meeting-Einrichtungsvideos zu erstellen" mit "Text-zu-Video aus Skript" und vielfältigen "AI-Avataren". Sie können technische Schritte wie das Verbinden mit Audio oder das Verwalten der Bildschirmfreigabe mit "Vorlagen & Szenen" demonstrieren, um das "Einstieg in Zoom Meetings" für Ihr Publikum zu vereinfachen.

Kann HeyGen meine Markenidentität in Videos integrieren, die Zooms Sicherheitseinstellungen erklären?

Ja, HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", um sicherzustellen, dass Ihre Anleitungsvideos, einschließlich derjenigen, die "Sicherheitseinstellungen" für die "Zoom-Desktop-App" detailliert beschreiben, die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln. Verbessern Sie die Klarheit mit "Sprachgenerierung" und automatisch hinzugefügten "Untertiteln/Captions".

Welche Werkzeuge bietet HeyGen, um erweiterte Zoom-Meeting-Optionen wie Kalenderintegrationen zu erklären?

HeyGen bietet vielseitige Werkzeuge, um erweiterte "Zoom Meetings"-Funktionen wie "Kalender- und Kontaktintegrationen" und wie man ein "Meeting plant" zu erklären. Nutzen Sie "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" oder Ihre eigenen visuellen Inhalte, um das Verwalten von "Meeting-Optionen" zu verdeutlichen, und exportieren Sie mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen.

Wie unterstützt HeyGen bei der Produktion von Videos über Zooms Barrierefreiheitsfunktionen, wie das Anzeigen von Untertiteln?

HeyGen ist perfekt für die Erstellung von barrierefreiem Inhalt, einschließlich Tutorials darüber, wie Nutzer "Untertitel anzeigen" oder einen "virtuellen Hintergrund" innerhalb von Zoom nutzen können. Unsere "AI-Avatare" können diese Funktionen klar präsentieren, und Sie können "Untertitel/Captions" direkt in Ihre Videoproduktionen für die "Mobile App" oder Desktop-Erfahrung integrieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo