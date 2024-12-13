Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, sicher innerhalb einer Zero Trust Umgebung zu arbeiten, indem es sich an moderne Technologien und strikte Sicherheitsprotokolle hält. Das bedeutet, dass der Zugriff auf Funktionen wie Text-zu-Video aus dem Skript oder Markensteuerungen sorgfältig durch eine sichere Datenebene kontrolliert wird, was mit einer starken Sicherheitsstrategie übereinstimmt.