Erstellen Sie Navigationsvideos für eine bessere Einarbeitung
Ermöglichen Sie HR-Teams und Trainern, ansprechende Navigationsvideos zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit AI-Avataren zu erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, dynamisches Konfigurationsvideo für Vertriebsleiter und Kundenbetreuer, das ein neues Software-Feature-Update präsentiert. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit lebendigen Bildschirmaufnahmen und einer prägnanten Stimme, wobei HeyGens Untertitel/Captions für universelles Verständnis und schnelle Informationsaufnahme aktiviert sind.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, unkompliziertes Navigationsvideo für alle Mitarbeiter und Trainer, das ein häufiges technisches Problem anspricht und eine klare, prägnante Lösung bietet. Der visuelle Stil sollte direkt und hilfreich sein, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen, und eine unterstützende Stimme, die schnell mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert wird, um eine effiziente Inhaltserstellung zu ermöglichen.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges, modernes Video für funktionsübergreifende Teams, das einen Überblick über ein neues internes Kollaborationstool bietet und seine Vorteile für die Erstellung von Navigationsvideos hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und kollaborativ sein, mit dynamischen Übergängen und fröhlicher Hintergrundmusik, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen genutzt werden, um eine polierte, professionelle Ästhetik zu erreichen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Umfassende Schulungskurse entwickeln.
Vereinfachen Sie die Erstellung umfangreicher AI-Trainingsvideos und Navigationskurse, um Mitarbeiter effektiv zu schulen.
Schulungsteilnahme und -bindung steigern.
Verbessern Sie das Benutzerverständnis und die Wissensbindung mit dynamischen, AI-gestützten Navigations- und Konfigurationsvideos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Navigationsvideos helfen?
HeyGen ermöglicht es HR-Teams und Trainern, professionelle Navigationsvideos und AI-Trainingsvideos einfach zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und einen Text-zu-Video-Generator, um ansprechende Inhalte für die effiziente Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu produzieren.
Welche AI-Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?
HeyGen bietet fortschrittliche AI-Tools, darunter ausgefeilte AI-Avatare und einen leistungsstarken AI-Sprecher, die Ihren Text in hochwertige Videoinhalte verwandeln können. Dies macht komplexe Videoproduktion für verschiedene Bedürfnisse zugänglich.
Können Vertriebsleiter und Kundenbetreuer HeyGen für ihre spezifischen Bedürfnisse nutzen?
Absolut. Vertriebsleiter und Kundenbetreuer können HeyGen nutzen, um personalisierte Konfigurationsvideos oder ansprechende Navigationsvideos mühelos zu erstellen. Dies vereinfacht die Kommunikation und verbessert das Verständnis für ihr Publikum.
Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen für die Erstellung von AI-Trainingsvideos?
Ja, HeyGen unterstützt mehrere Sprachen, was es ideal für die Erstellung vielfältiger AI-Trainingsvideos und effektiver Inhalte zur globalen Einarbeitung neuer Mitarbeiter macht. Es beinhaltet auch einen AI-Untertitelgenerator für eine breitere Zugänglichkeit bei verschiedenen Zielgruppen.