Erstellen Sie Navigationsvideos für eine bessere Einarbeitung

Ermöglichen Sie HR-Teams und Trainern, ansprechende Navigationsvideos zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit AI-Avataren zu erstellen.

435/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, dynamisches Konfigurationsvideo für Vertriebsleiter und Kundenbetreuer, das ein neues Software-Feature-Update präsentiert. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit lebendigen Bildschirmaufnahmen und einer prägnanten Stimme, wobei HeyGens Untertitel/Captions für universelles Verständnis und schnelle Informationsaufnahme aktiviert sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, unkompliziertes Navigationsvideo für alle Mitarbeiter und Trainer, das ein häufiges technisches Problem anspricht und eine klare, prägnante Lösung bietet. Der visuelle Stil sollte direkt und hilfreich sein, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen, und eine unterstützende Stimme, die schnell mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert wird, um eine effiziente Inhaltserstellung zu ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges, modernes Video für funktionsübergreifende Teams, das einen Überblick über ein neues internes Kollaborationstool bietet und seine Vorteile für die Erstellung von Navigationsvideos hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und kollaborativ sein, mit dynamischen Übergängen und fröhlicher Hintergrundmusik, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen genutzt werden, um eine polierte, professionelle Ästhetik zu erreichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Navigationsvideos erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Navigationsvideos mit HeyGens AI-Tools, um Teams effektiv zu schulen und Benutzer zu führen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihre Szene
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Skripts und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre AI-Trainingsvideos zum Leben zu erwecken. Wählen Sie aus verschiedenen Szenen und Vorlagen, um den perfekten visuellen Kontext für Ihre Arbeitsplatzführung zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren Ihren Bildschirmpräsentator. Unsere realistischen digitalen Präsentatoren führen die Zuschauer mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen durch Ihren Arbeitsplatz, wodurch Ihre Videos dynamisch werden.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und Untertitel
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie professionelle Voiceovers direkt aus Ihrem Skript generieren. Fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, die mehrere Sprachen unterstützen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein globales Publikum erreicht.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr ansprechendes Video
Überprüfen Sie Ihr vollständiges Navigationsvideo und nehmen Sie eventuelle letzte Anpassungen vor. Nutzen Sie das Aspect-Ratio-Resizing & Exporte, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren und ein poliertes und ansprechendes Navigationsvideo für Ihr Publikum zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnell Videos mit hoher Wirkung produzieren

.

Erstellen Sie schnell professionelle und effektive Navigationsvideos und Anleitungsinhalte in Minuten mit AI-Tools.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Navigationsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams und Trainern, professionelle Navigationsvideos und AI-Trainingsvideos einfach zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und einen Text-zu-Video-Generator, um ansprechende Inhalte für die effiziente Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu produzieren.

Welche AI-Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Tools, darunter ausgefeilte AI-Avatare und einen leistungsstarken AI-Sprecher, die Ihren Text in hochwertige Videoinhalte verwandeln können. Dies macht komplexe Videoproduktion für verschiedene Bedürfnisse zugänglich.

Können Vertriebsleiter und Kundenbetreuer HeyGen für ihre spezifischen Bedürfnisse nutzen?

Absolut. Vertriebsleiter und Kundenbetreuer können HeyGen nutzen, um personalisierte Konfigurationsvideos oder ansprechende Navigationsvideos mühelos zu erstellen. Dies vereinfacht die Kommunikation und verbessert das Verständnis für ihr Publikum.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen für die Erstellung von AI-Trainingsvideos?

Ja, HeyGen unterstützt mehrere Sprachen, was es ideal für die Erstellung vielfältiger AI-Trainingsvideos und effektiver Inhalte zur globalen Einarbeitung neuer Mitarbeiter macht. Es beinhaltet auch einen AI-Untertitelgenerator für eine breitere Zugänglichkeit bei verschiedenen Zielgruppen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo