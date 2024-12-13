Erstellen Sie Schulungsvideos für Arbeitswerkzeuge, die begeistern

Erstellen Sie mühelos effektive Schulungsvideos mit Text-to-Video aus Skript für hochwertige, ansprechende Mitarbeiterschulungen.

392/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Mitarbeiter, die schnelle Auffrischungen zu bestimmten Funktionen innerhalb eines komplexen internen Systems benötigen. Dieses Video sollte klare, präzise Bildschirmaufnahmen mit On-Screen-Anmerkungen, eine klare und prägnante Erzählstimme und minimale Hintergrundmusik enthalten, die durch die Nutzung der Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen für verschiedene Lernstile zugänglicher gemacht wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein professionelles 90-sekündiges Online-Schulungsvideo für mittlere Führungskräfte, das eine neue unternehmensweite Richtlinie oder ein wichtiges Update zu einem kritischen Arbeitswerkzeug vorstellt. Verwenden Sie ein elegantes, unternehmerisches visuelles Design mit autoritativen AI-Avatar-Präsentatoren und einer ruhigen, informativen Erzählstimme, und erstellen Sie das gesamte Skript effizient durch HeyGens Text-to-Video aus Skript-Funktion.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für einen bevorstehenden internen Workshop zur Steigerung der Produktivität mit erweiterten Softwarefunktionen, das sich an junge Fachkräfte richtet, die an beruflicher Weiterentwicklung interessiert sind. Das Video sollte einen schnellen, szenariobasierten visuellen Stil mit energetischen Soundeffekten und einer mitreißenden Erzählstimme haben und HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen effektiv nutzen, um gängige Herausforderungen und Lösungen am Arbeitsplatz schnell zu veranschaulichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für Arbeitswerkzeuge erstellt

Produzieren Sie schnell klare, ansprechende Schulungsvideos für jedes Arbeitswerkzeug und befähigen Sie Ihr Team mit zugänglichem, bedarfsgerechtem Lernen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Skizzieren Sie Ihre Inhalte und verwenden Sie Text-to-Video aus Skript, um anfängliche Videoszenen zu generieren, die einen strukturierten und umfassenden Schulungsablauf gewährleisten und ein flexibles Skript bieten.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Avatare
Verbessern Sie die Klarheit, indem Sie Bildschirmaufnahmen Ihres Arbeitswerkzeugs in Aktion einfügen oder HeyGens AI-Avatare nutzen, um Informationen dynamisch zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Anmerkungen hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video mit hochwertiger Voiceover-Generierung für klare Erzählungen und fügen Sie Anmerkungen hinzu, um wichtige Funktionen oder Schritte innerhalb des Werkzeugs hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen und es dann direkt in Ihr LMS oder interne Kanäle einbetten und teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Anleitungsvideos erstellen

.

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende Videoclips und Anleitungsvideos für spezifische Funktionen von Arbeitswerkzeugen, um schnelles Lernen und einfache Referenz zu ermöglichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung effektiver Schulungsvideos, indem es Ihre Skripte in ansprechende visuelle Inhalte mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung umwandelt. Dies ermöglicht eine schnelle Produktion hochwertiger, konsistenter Schulungsmaterialien ohne komplexe Videobearbeitung.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung überzeugender Mitarbeiterschulungsvideos für neue Arbeitswerkzeuge?

HeyGen bietet robuste Funktionen für Schulungsvideos zu Arbeitswerkzeugen, darunter anpassbare Vorlagen, Unterstützung für Bildschirmaufnahmen und die Möglichkeit, Anmerkungen hinzuzufügen. Sie können problemlos Anleitungsvideos und Produktdemos erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter neue Werkzeuge effizient verstehen.

Ist es möglich, mit HeyGen schnell hochwertige Anleitungsvideos zu erstellen?

Ja, HeyGen macht es mühelos, hochwertige Anleitungsvideos zu erstellen. Nutzen Sie die Text-to-Video-Funktionalität und die umfangreiche Medienbibliothek, um ansprechende Tutorials zu produzieren, die sicherstellen, dass Ihre Online-Schulungsvideos klar und wirkungsvoll sind, ohne dass eine Aufnahmeumgebung erforderlich ist.

Kann ich mit HeyGen die Marken-Konsistenz in all meinen Online-Schulungsvideos beibehalten?

Absolut. HeyGen bietet Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben in alle Ihre Online-Schulungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild für alle Inhalte, einschließlich derjenigen, die für die Integration in Ihr LMS vorgesehen sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo