Erstellen Sie Schulungsvideos für Arbeitswerkzeuge, die begeistern
Erstellen Sie mühelos effektive Schulungsvideos mit Text-to-Video aus Skript für hochwertige, ansprechende Mitarbeiterschulungen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Mitarbeiter, die schnelle Auffrischungen zu bestimmten Funktionen innerhalb eines komplexen internen Systems benötigen. Dieses Video sollte klare, präzise Bildschirmaufnahmen mit On-Screen-Anmerkungen, eine klare und prägnante Erzählstimme und minimale Hintergrundmusik enthalten, die durch die Nutzung der Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen für verschiedene Lernstile zugänglicher gemacht wird.
Produzieren Sie ein professionelles 90-sekündiges Online-Schulungsvideo für mittlere Führungskräfte, das eine neue unternehmensweite Richtlinie oder ein wichtiges Update zu einem kritischen Arbeitswerkzeug vorstellt. Verwenden Sie ein elegantes, unternehmerisches visuelles Design mit autoritativen AI-Avatar-Präsentatoren und einer ruhigen, informativen Erzählstimme, und erstellen Sie das gesamte Skript effizient durch HeyGens Text-to-Video aus Skript-Funktion.
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für einen bevorstehenden internen Workshop zur Steigerung der Produktivität mit erweiterten Softwarefunktionen, das sich an junge Fachkräfte richtet, die an beruflicher Weiterentwicklung interessiert sind. Das Video sollte einen schnellen, szenariobasierten visuellen Stil mit energetischen Soundeffekten und einer mitreißenden Erzählstimme haben und HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen effektiv nutzen, um gängige Herausforderungen und Lösungen am Arbeitsplatz schnell zu veranschaulichen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Umfassende Schulungsbibliotheken entwickeln.
Produzieren Sie mühelos eine Vielzahl von Online-Schulungsvideos für alle Arbeitswerkzeuge, um sicherzustellen, dass konsistente Lernressourcen jedem Mitarbeiter zugänglich sind.
Schulungseffektivität verbessern.
Nutzen Sie AI, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen, das Verständnis verbessern und die Wissensspeicherung für komplexe Arbeitswerkzeuge erheblich steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Schulungsvideos vereinfachen?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung effektiver Schulungsvideos, indem es Ihre Skripte in ansprechende visuelle Inhalte mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung umwandelt. Dies ermöglicht eine schnelle Produktion hochwertiger, konsistenter Schulungsmaterialien ohne komplexe Videobearbeitung.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung überzeugender Mitarbeiterschulungsvideos für neue Arbeitswerkzeuge?
HeyGen bietet robuste Funktionen für Schulungsvideos zu Arbeitswerkzeugen, darunter anpassbare Vorlagen, Unterstützung für Bildschirmaufnahmen und die Möglichkeit, Anmerkungen hinzuzufügen. Sie können problemlos Anleitungsvideos und Produktdemos erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter neue Werkzeuge effizient verstehen.
Ist es möglich, mit HeyGen schnell hochwertige Anleitungsvideos zu erstellen?
Ja, HeyGen macht es mühelos, hochwertige Anleitungsvideos zu erstellen. Nutzen Sie die Text-to-Video-Funktionalität und die umfangreiche Medienbibliothek, um ansprechende Tutorials zu produzieren, die sicherstellen, dass Ihre Online-Schulungsvideos klar und wirkungsvoll sind, ohne dass eine Aufnahmeumgebung erforderlich ist.
Kann ich mit HeyGen die Marken-Konsistenz in all meinen Online-Schulungsvideos beibehalten?
Absolut. HeyGen bietet Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben in alle Ihre Online-Schulungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild für alle Inhalte, einschließlich derjenigen, die für die Integration in Ihr LMS vorgesehen sind.