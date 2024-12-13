Erstellen Sie Sofort Videos zur Verhinderung von Arbeitsunfällen

Steigern Sie die Sicherheit der Mitarbeiter mit ansprechenden Schulungen am Arbeitsplatz. Unsere AI-Avatare machen es einfach, wirkungsvolle Sicherheitsvideos zu erstellen.

405/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Sicherheitsschulungsvideo für erfahrene Fabrik- und Bauarbeiter, das die entscheidende Bedeutung der richtigen Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) betont. Verwenden Sie einen ernsten und autoritativen visuellen und audiovisuellen Stil mit klaren Demonstrationen, indem Sie HeyGens AI-Avatare nutzen, um komplexe Informationen zuverlässig und konsistent zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dringendes, aber ruhiges 30-sekündiges Video für alle Unternehmensmitarbeiter, das wesentliche Notfall-Evakuierungsverfahren und Brandschutzprotokolle beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und prägnant sein, mit animierten Grafiken und einer beruhigenden Stimme, um maximale Verständlichkeit durch HeyGens automatische Untertitel-/Caption-Funktion für Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Anleitungsvideo für Lager- und Logistikmitarbeiter, das korrekte Hebetechniken zur Vermeidung von Rückenverletzungen demonstriert. Der visuelle Stil sollte praktisch und anschaulich sein, indem Live-Demonstrationen mit einer klaren, instruktiven Stimme kombiniert werden, und HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um relevantes Filmmaterial und Bilder zu beschaffen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zur Verhinderung von Arbeitsunfällen erstellt

Produzieren Sie mühelos ansprechende und informative Videos zur Verhinderung von Arbeitsunfällen, die die Sicherheit der Mitarbeiter erhöhen und Ihre Schulungsbemühungen mit AI-gestützten Tools optimieren.

1
Step 1
Entwickeln Sie Ihr Skript mit einer Sicherheitsvideovorlage
Beginnen Sie mit der Gliederung des Inhalts Ihres Videos. Nutzen Sie eine vorgefertigte Sicherheitsvideovorlage, um Ihre Erzählung zu strukturieren und wichtige Präventionsstrategien und -protokolle abzudecken. HeyGens Vorlagen & Szenen helfen Ihnen, Ihre Botschaft effektiv zu organisieren.
2
Step 2
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Moderator
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Inhalte zur Verhinderung von Verletzungen zu präsentieren. Ein professioneller und nachvollziehbarer AI-Moderator kann das Engagement der Mitarbeiter und die Beibehaltung wichtiger Sicherheitsinformationen erheblich verbessern.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu und generieren Sie Voiceovers
Verbessern Sie Ihre Videoproduktion, indem Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek integrieren. Verwenden Sie dann unsere Voiceover-Generierungsfunktion, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken und sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsbotschaften klar und wirkungsvoll sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Schulungsvideos
Finalisieren Sie Ihr Video zur Verhinderung von Arbeitsunfällen. Exportieren Sie Ihre fertigen Schulungsvideos mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, um sie auf verschiedenen Plattformen zu verbreiten und sofort zu nutzen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Sicherheitsverfahren

.

Vereinfachen Sie komplexe Sicherheitsprotokolle und Gesundheitsinformationen in leicht verständliche Videos, um das Verständnis für alle Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Sicherheitsschulungsvideos vereinfachen?

HeyGens AI-Videotools rationalisieren den gesamten Prozess der Erstellung überzeugender Sicherheitsvideos am Arbeitsplatz. Sie können Ihre Skripte schnell in ansprechende Sicherheitsschulungsinhalte umwandeln, komplett mit AI-Moderatoren und professionellen Voiceovers.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Videos zur Verhinderung von Arbeitsunfällen für mein Unternehmen?

HeyGen ermöglicht die vollständige Anpassung Ihrer Videos zur Verhinderung von Arbeitsunfällen, sodass Sie Ihr Branding, Logos und spezifische Szenarien integrieren können. Sie können verschiedene Sicherheitsvideovorlagen nutzen und Ihre eigenen Medien für maßgeschneiderte Mitarbeitersicherheitsschulungen integrieren.

Kann HeyGen helfen, Sicherheitsvideos für alle Mitarbeiter zugänglicher und ansprechender zu machen?

Ja, HeyGen verbessert die Zugänglichkeit Ihrer Sicherheitsschulungsvideos durch automatische Untertitel und hochwertige Voiceover-Generierung. Dies stellt sicher, dass Ihre Sicherheitsinhalte am Arbeitsplatz ein breiteres Publikum erreichen und das Verständnis und die Beteiligung der Mitarbeiter insgesamt verbessern.

Wie verbessern HeyGens AI-Moderatoren die Effektivität von Sicherheitsschulungen?

HeyGens AI-Moderatoren erwecken Ihre Sicherheitsschulungen zum Leben, indem sie wichtige Informationen klar und konsistent vermitteln, was für die Sicherheit am Arbeitsplatz entscheidend ist. Diese AI-Videotools fungieren als ansprechende Erzähler für Ihre Sicherheitsvideoproduktion und stellen sicher, dass wichtige Botschaften effektiv aufgenommen werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo