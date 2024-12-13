Erstellen Sie Videos zu Arbeitsplatz-Erwartungen mit AI

Verbessern Sie das Verständnis der Mitarbeiter und optimieren Sie das Onboarding, indem Sie professionelle Videos mit AI-Avataren erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für alle Mitarbeiter, das die aktualisierten Unternehmensrichtlinien zu Datenschutz und ethischem Verhalten erklärt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um präzise Botschaften zu gewährleisten, präsentiert in einem klaren, korporativen visuellen Stil mit einer deutlichen, autoritativen Audioübertragung, die das Verständnis und die Einhaltung in der gesamten Organisation fördert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video, das sich an potenzielle Kandidaten und neue Mitarbeiter richtet und die einzigartige Unternehmenskultur und die erwarteten Verhaltensweisen durch dynamische Visuals und eine inspirierende Erzählung zeigt. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine mitreißende, motivierende Tonspur hinzuzufügen, die den Geist unseres Teams und unser Engagement für Respekt einfängt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 50-sekündiges Video für Remote-Teammitglieder, das Best Practices für virtuelle Meetings und effektive Remote-Training-Etikette umreißt. Integrieren Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit zu verbessern, und präsentieren Sie die Informationen in einem modernen, minimalistischen visuellen Stil mit einem direkten, informativen Audio-Ton, um eine klare interne Kommunikation unabhängig von der Umgebung zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert die Erstellung von Videos zu Arbeitsplatz-Erwartungen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos zu Arbeitsplatz-Erwartungen mit AI-gesteuerten Tools, um klare Kommunikation und konsistentes Onboarding für Ihr Team sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Videoskripts oder wählen Sie aus unserer Vorlagenbibliothek für Videos zu Arbeitsplatz-Erwartungen, um Ihre Inhalte zu skizzieren. Unsere intuitive Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text in dynamische Videoszenen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Steigern Sie das Engagement, indem Sie Ihr Video mit einem AI-Sprachschauspieler personalisieren, der perfekt zu Ihrem gewünschten Ton und Ihrer Sprache passt.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit unseren Branding-Steuerungen, um eine konsistente visuelle Identität zu wahren. Bereichern Sie Ihre Szenen mit relevantem Material aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft für alle zugänglich ist, indem Sie Untertitel/Captions automatisch generieren. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr poliertes Video im gewünschten Seitenverhältnis für nahtloses Teilen auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kommunizieren Sie Unternehmenskultur und Werte durch inspirierende Inhalte

Erstellen Sie ansprechende Videos, die Ihre Unternehmenskultur und Werte klar artikulieren und ein positives und abgestimmtes Umfeld fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Videos zu Arbeitsplatz-Erwartungen helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Videos zu Arbeitsplatz-Erwartungen zu erstellen. Mit fortschrittlichen AI-Avataren und anpassbaren Szenen können Sie Text in professionellen Videoinhalt verwandeln und so klare und konsistente Kommunikation für Ihr Team sicherstellen.

Bietet HeyGen Vorlagen für Videos zu Arbeitsplatz-Erwartungen an?

Ja, HeyGen bietet Vorlagen für Videos zu Arbeitsplatz-Erwartungen an, die den Videoerstellungsprozess vereinfachen. Diese Vorlagen, kombiniert mit AI-Avataren und anpassbaren Szenen, machen es einfach, konsistente und professionelle Inhalte für die Schulung oder das Onboarding neuer Mitarbeiter zu produzieren.

Welche Art von AI-Avataren und Sprachschauspielern bietet HeyGen für Videos an?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren und fortschrittlichen AI-Sprachschauspielern, um Ihre Videos zum Leben zu erwecken. Sie können sogar Avatare anpassen und mehrsprachige Voiceovers nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften professionell mit den gewünschten Markensteuerungen übermittelt werden.

Ist HeyGens kostenloser Text-zu-Video-Generator effektiv für die interne Kommunikation?

HeyGen bietet einen leistungsstarken kostenlosen Text-zu-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Skripte in überzeugende Videos für verschiedene Zwecke, einschließlich interner Kommunikation und Schulung, zu verwandeln. Dies ermöglicht die effiziente Erstellung hochwertiger Videoinhalte aus einfachem Texteingang.

