Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für Vertriebsleiter und Kundenbetreuer, das professionelles Verhalten in der digitalen Arbeitsplatzkommunikation betont. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und prägnant sein und eine moderne Ästhetik aufweisen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um effizient das Narrativ für diese wichtigen Videos zur Arbeitsplatzetikette zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Video zur Schulung kultureller Normen für alle Mitarbeiter und Trainer, das wichtige Aspekte respektvoller Interaktionen am Arbeitsplatz veranschaulicht. Das Video benötigt einen informativen und inklusiven visuellen Stil mit klaren Grafiken und klarem Audio, verstärkt durch HeyGens Untertitel für maximale Zugänglichkeit.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Kurzvideo für Marketingfachleute und allgemeines Personal, das darauf abzielt, Videos zur Arbeitsplatzetikette zu erstellen, die gängige Höflichkeiten im Büro ansprechen. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft und nachvollziehbar sein und subtile Animationselemente enthalten. Dieses Projekt wird effektiv HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um schnell einen professionellen Look zu etablieren und den Schulungsprozess zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Videos zur Arbeitsplatzetikette erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos zur Arbeitsplatzetikette mit HeyGens AI-Tools, um klare Kommunikation und professionelles Verhalten in Ihrer Organisation sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Skripts für Ihr Video. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare Ihren Präsentator aus.
2
Step 2
Generieren Sie Voiceovers aus Ihrem Skript
Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte automatisch in natürlich klingende Voiceovers für Ihre Videos zur Arbeitsplatzetikette umzuwandeln.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Untertiteln und Branding
Steigern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement, indem Sie den AI-Untertitel-Generator verwenden. Wenden Sie Branding-Kontrollen an, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Schulungsvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen auf all Ihren Plattformen und liefern Sie hochwertige AI-Schulungsvideos an Ihr Team.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie professionelles Verhalten und kulturelle Normen

Entwickeln Sie überzeugende Videos, die professionelles Verhalten und kulturelle Normen klären, indem Sie AI nutzen, um klare und wirkungsvolle Anleitungen zur Arbeitsplatzkommunikation zu liefern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Videos zur Arbeitsplatzetikette helfen?

HeyGens AI-Tools ermöglichen es Nutzern, mühelos überzeugende Videos zur Arbeitsplatzetikette zu erstellen. Sie können realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um professionelles Verhalten und Schulungen zu kulturellen Normen effektiv in Ihrer Organisation zu kommunizieren.

Welche Rolle spielen AI-Avatare in HeyGens AI-Schulungsvideos?

HeyGens AI-Avatare erwecken Ihre AI-Schulungsvideos zum Leben, indem sie als professionelle Präsentatoren ohne die Notwendigkeit von Kameras oder Schauspielern dienen. Sie verbessern die Arbeitsplatzkommunikation, indem sie Skripte mit natürlich generierten Voiceovers und automatisch generierten Untertiteln für bessere Zugänglichkeit liefern.

Können HR-Teams HeyGen nutzen, um Onboarding-Videos und Schulungen zu optimieren?

Absolut, HR-Teams können die Erstellung von Onboarding-Videos und Schulungsinhalten mit HeyGen erheblich optimieren. Unsere Plattform bietet anpassbare Vorlagen & Szenen sowie Branding-Kontrollen, um Konsistenz und Professionalität in all Ihren Kommunikationsmaterialien am Arbeitsplatz sicherzustellen.

Bietet HeyGen Funktionen zur Zugänglichmachung von Videos zur Arbeitsplatzkommunikation?

Ja, HeyGen legt großen Wert auf Zugänglichkeit in der Arbeitsplatzkommunikation durch seinen integrierten AI-Untertitel-Generator. Diese Funktion fügt Ihren Videos automatisch präzise Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften für alle Mitarbeiter klar und verständlich sind.

