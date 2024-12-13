Erstellen Sie Videos zur Arbeitsplatzverhalten mit AI

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videos zur Arbeitsplatzetikette und Compliance-Schulung mit unserer leistungsstarken Text-to-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, szenariobasiertes Lernvideo für alle Mitarbeiter, das sich auf die Lösung häufiger Arbeitsplatzkonflikte mit einem realistischen und interaktiven Gefühl konzentriert und verschiedene "AI-Avatare" einsetzt, um unterschiedliche Perspektiven darzustellen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und ermutigend sein und die kollaborative Problemlösung fördern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Compliance-Training-Video für alle Mitarbeiter, das wesentliche Anti-Belästigungsrichtlinien abdeckt, präsentiert in einem formellen, prägnanten visuellen Stil und mit einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme. Entscheidend ist, dass dieses Video durch die Erstellung genauer "Untertitel/Caption" für alle Dialoge die Zugänglichkeit gewährleistet.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Video zur Richtlinienaktualisierung für HR-Teams und Unternehmensführung, das neue Richtlinien mit einem modernen, unternehmensgebrandeten visuellen Stil und einer dynamischen professionellen Stimme präsentiert. Dieses Video nutzt HeyGens "Vorlagen & Szenen" voll aus, um Markenkonsistenz zu wahren und die Erstellung zu beschleunigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zur Arbeitsplatzverhalten erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende und produktgenaue Videos zur Arbeitsplatzverhalten mit AI, optimieren Sie Ihr Mitarbeiterschulung und stellen Sie Compliance sicher.

1
Step 1
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Wählen Sie aus HeyGens Bibliothek anpassbarer Videovorlagen und Szenen, einschließlich solcher, die speziell für das Verhalten am Arbeitsplatz entwickelt wurden, um schnell eine professionelle Grundlage für Ihr Compliance-Training-Video zu schaffen.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende AI-gestützte Inhalte
Schreiben oder fügen Sie Ihr Skript ein und nutzen Sie dann HeyGens Text-to-Video-Funktion, um sofort Dialoge zu generieren. Dies vereinfacht den Prozess der Produktion hochwertiger Mitarbeiterschulungsvideos.
3
Step 3
Integrieren Sie Ihre Markenidentität und Zugänglichkeit
Integrieren Sie problemlos die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, wie Logos und Farben, um sicherzustellen, dass alle Videos zur Arbeitsplatzetikette mit Ihrer organisatorischen Identität und Standards übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos integrieren
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es für verschiedene Plattformen. Integrieren Sie Ihre Videos zur Arbeitsplatzverhalten nahtlos direkt in Ihr Lernmanagementsystem (LMS), um die Schulung effizient an Ihre Belegschaft zu verteilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie eine positive Arbeitsplatzkultur und Werte

Entwickeln Sie ansprechende Videos, die Unternehmenswerte verstärken, ethisches Verhalten fördern und ein respektvolles und inklusives Arbeitsumfeld inspirieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos zur Arbeitsplatzverhalten?

HeyGens Generator für Videos zur Arbeitsplatzverhalten vereinfacht die Produktion von wichtigen Mitarbeiterschulungsvideos, indem er AI-Avatare und Text-to-Video-Technologie nutzt. Dies ermöglicht es HR-Teams, effizient Videos zur Arbeitsplatzverhalten zu erstellen, ohne umfangreiche Videoerfahrung zu benötigen.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Videos zur Arbeitsplatzetikette mit individuellem Branding zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine Creative Engine mit anpassbaren Videovorlagen und robusten Branding-Kontrollen, um Ihnen zu helfen, ansprechende Videos zur Arbeitsplatzetikette zu erstellen. Sie können problemlos das Logo und die Farben Ihres Unternehmens integrieren, um sicherzustellen, dass alle Inhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen und das Engagement der Lernenden erhöhen.

Welche Funktionen machen HeyGen effektiv für Compliance-Training-Videos?

HeyGen bietet eine End-to-End-Video-Generationslösung für die Erstellung von Compliance-Training-Videos, die realistische AI-Präsentatoren und Untertitel/Captions umfasst. Seine Fähigkeiten unterstützen szenariobasiertes Lernen, wodurch komplexe Themen für Mitarbeiter leichter verständlich und effektiver werden.

Unterstützt HeyGen nahtlose Integration zur Verteilung von Schulungsinhalten?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, LMS-Integrationen zu unterstützen, sodass Ihre generierten Mitarbeiterschulungsvideos problemlos innerhalb Ihrer bestehenden Lernmanagementsysteme verteilt und nachverfolgt werden können. Dies macht die Skalierung Ihrer Schulungsinitiativen effizient und unkompliziert.

