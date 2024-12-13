HR-Einblicke freischalten: Erstellen Sie Workforce Analytics Videos

Verwandeln Sie komplexe Talentmanagement-Daten schnell in ansprechende HR-Strategie-Videos mit intuitivem Text-zu-Video aus dem Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges HR-Strategie-Video, das sich an das obere Management und Führungskräfte richtet und die Kraft der Predictive Analytics Visualisierung veranschaulicht. Dieses Video sollte eine elegante, moderne Ästhetik aufweisen, mit Daten, die durch dynamische Diagramme und Grafiken präsentiert werden, erzählt von einem professionellen HeyGen AI-Avatar, um Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit zu verleihen und sicherzustellen, dass die Botschaft über zukünftige Workforce-Trends klar und wirkungsvoll ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für alle Mitarbeiter und Abteilungsleiter, das darauf abzielt, Daten zu visualisieren, indem es kritische Schlüsselkennzahlen aus dem Talentmanagement klar erklärt. Der visuelle Stil sollte ansprechend und leicht verständlich sein, unter Verwendung von animierten Grafiken und einfachen Textüberlagerungen, die HeyGens intuitive Vorlagen & Szenen nutzen, um komplexe Informationen zu vereinfachen und für ein breites internes Publikum zugänglich und verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein dynamisches 50-sekündiges Video für HR-Profis und Teamleiter, das sich darauf konzentriert, einen Mitarbeiterbindungs-Boost zu erreichen, indem es die greifbaren Ergebnisse der jüngsten Workforce Analytics-Initiativen präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte positiv und ergebnisorientiert sein, mit Erfolgsgeschichten und eindrucksvollen Statistiken, ergänzt durch HeyGens automatische Untertitel, um maximale Verständlichkeit und Zugänglichkeit zu gewährleisten und die positiven Ergebnisse zu verstärken.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Workforce Analytics Videos erstellt

Verwandeln Sie Ihre HR-Daten in überzeugende visuelle Geschichten, die Engagement fördern und strategische Entscheidungen informieren, und befähigen Sie Ihr HR-Team mit datengetriebenem Storytelling.

1
Step 1
Wählen Sie eine AI-gesteuerte Videovorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von AI-gesteuerten Videovorlagen in Vorlagen & Szenen, die Ihnen helfen, Ihre Videonarrative schnell zu strukturieren.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Daten hinzu
Integrieren Sie Ihre Workforce Analytics-Daten und wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Erkenntnisse zu präsentieren. Diese Avatare erwecken Ihre Einblicke effektiv zum Leben.
3
Step 3
Vollständige Anpassung anwenden
Passen Sie Ihr Video an, um die Identität Ihrer Organisation mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben) widerzuspiegeln. Dies ermöglicht eine vollständige Anpassung, um mit Ihrer internen Kommunikation übereinzustimmen.
4
Step 4
Export für Mitarbeiterbindungs-Boost
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Ihre gewünschte Größenanpassung & Exporte wählen. Teilen Sie Ihr überzeugendes Video effektiv, um einen Mitarbeiterbindungs-Boost in Ihrem Team zu erreichen.

Mitarbeiterbindung mit Daten fördern

Entwickeln Sie inspirierende Videos basierend auf Workforce Analytics, um die Mitarbeiterbindung effektiv zu steigern und eine positive, dateninformierte Unternehmenskultur zu fördern.

Wie kann HeyGen HR-Teams bei der Erstellung von Workforce Analytics Videos unterstützen?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams, komplexe Talentmanagement-Daten in ansprechende Videonarrative zu verwandeln. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Vorlagen, um Daten zu visualisieren und wichtige Kennzahlen effektiv zu kommunizieren, was die Mitarbeiterbindung steigert.

Was ist datengetriebenes Storytelling mit HeyGen für HR?

Datengetriebenes Storytelling mit HeyGen beinhaltet die Verwendung von überzeugenden Videos, um Einblicke aus Workforce Analytics zu erklären. HeyGens AI-gesteuerte Videovorlagen und Sprachgenerierung vereinfachen die Vermittlung Ihrer HR-Strategie durch visuelle Daten und machen sie wirkungsvoller.

Kann HeyGen eine vollständige Anpassung für HR-Strategie-Videos unterstützen?

Absolut, HeyGen bietet vollständige Anpassungsmöglichkeiten für HR-Strategie-Videos, sodass Sie Ihre Branding-Kontrollen, Logos und spezifische Datenvisualisierungen einbinden können. Dies stellt sicher, dass Ihre Workforce Analytics Videos perfekt mit der Botschaft Ihrer Organisation übereinstimmen.

Erleichtert HeyGen eine verbesserte Mitarbeiterbindung durch HR-Videos?

HeyGen hilft, die Mitarbeiterbindung zu steigern, indem komplexe HR-Informationen, wie die Visualisierung von Predictive Analytics, zugänglicher und ansprechender gemacht werden. Mit AI-Avataren und hochwertigen Untertiteln können Ihre HR-Teams klare, datengetriebene Botschaften übermitteln, die Resonanz finden.

