HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Workflow-Videos, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzt, sodass Sie sich auf die Botschaft konzentrieren können, anstatt auf komplexe Videobearbeitung. Sie können leicht Untertitel hinzufügen und verschiedene Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen wählen, um sicherzustellen, dass Ihr Überblick ein breiteres Publikum erreicht.