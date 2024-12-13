Erstellen Sie ganz einfach Übersichtsvideos für Workflow-Tools

Automatisieren Sie Aufgaben und vereinfachen Sie Ihren Workflow mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo speziell für Teamleiter und Projektmanager, das detailliert beschreibt, wie man effektiv einen neuen Projekt-Workflow von Grund auf erstellt und verwaltet. Der visuelle Stil sollte dynamisch und schrittweise sein, unterstützt von einer ansprechenden und präzisen Voiceover, die durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert wird, um sicherzustellen, dass jeder Konfigurationsschritt klar artikuliert wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges, tiefgehendes Schulungsvideo für Systemadministratoren und Power-User, das zeigt, wie man Workflow-Einstellungen für fortgeschrittene Automatisierung innerhalb der Plattform konfiguriert. Die visuelle und auditive Präsentation muss detailliert, instruktiv und technisch sein, mit Fokus auf Klarheit für komplexe Funktionen, weiter verbessert durch HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und genaue Terminologie.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial für Endbenutzer und Teammitglieder, die Aufgaben zugewiesen bekommen, das die einfachen Schritte zur Ausführung eines Workflows und zum Markieren von Aufgaben als erledigt veranschaulicht. Das Video sollte einen prägnanten, handlungsorientierten und ermutigenden visuellen Stil beibehalten, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen genutzt werden, um eine visuell ansprechende und unkomplizierte Anleitung zur Aufgabenausführung innerhalb des Workflow-Tools zu präsentieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Übersichtsvideos für Workflow-Tools erstellt

Erstellen Sie schnell professionelle, ansprechende Übersichtsvideos für Workflows mit HeyGens leistungsstarken Funktionen, um klar zu erklären, wie Ihre Tools Aufgaben automatisieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript oder Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Workflow-Überblicks. Verwenden Sie eine **Workflow-Vorlage** oder schreiben Sie Ihr Skript und nutzen Sie dann HeyGens **Text-zu-Video aus Skript**-Funktion, um Ihre Szenen automatisch zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie aus HeyGens vielfältiger Auswahl an **AI-Avataren** wählen. Sie werden Ihre Inhalte erzählen und Ihre **Workflow-Videos** ansprechend und professionell gestalten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Branding-Elemente an
Personalisieren Sie Ihr Video mit den Farben und dem Logo Ihrer Marke, indem Sie HeyGens robuste **Branding-Kontrollen** nutzen. Dies stellt sicher, dass Ihr Workflow-Überblick perfekt mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt, insbesondere wenn Sie demonstrieren, wie Ihre Lösung **Aufgaben automatisiert**.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Übersichtsvideo
Sobald Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, verwenden Sie HeyGens **Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte**, um Ihren hochwertigen Workflow-Überblick herunterzuladen. Teilen Sie Ihre fertige **Workflow-Tool**-Demonstration ganz einfach mit Ihrem Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Workflow-Erklärvideos

Verwandeln Sie lange Erklärungen zu Workflow-Tools in prägnante, ansprechende Videoclips für interne Kommunikation, schnelle Tipps oder Feature-Highlights.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, effizient Übersichtsvideos für Workflow-Tools zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende Übersichtsvideos für Workflow-Tools zu erstellen, indem Textskripte in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und lebensechten Voiceovers verwandelt werden. Dies vereinfacht den Videoerstellungsprozess erheblich, um komplexe Workflows zu demonstrieren.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen, um Aufgaben in der Videoproduktion zur Verwaltung von Workflows zu automatisieren?

HeyGen bietet robuste Funktionen, die Aufgaben innerhalb der Videoproduktion automatisieren, sodass Sie Workflow-Videoprojekte effizient verwalten können. Sie können ganze Szenen aus einem Skript generieren und Branding-Kontrollen anwenden, um Einstellungen für konsistente Ergebnisse in all Ihren Inhalten zu konfigurieren.

Kann HeyGen eine Workflow-Vorlage für gängige Geschäftsprozesse wie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter bereitstellen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen, die als hervorragende Workflow-Vorlage für gängige Szenarien dienen können, wie z.B. die Erstellung eines Überblicks zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Diese anpassbaren Vorlagen helfen, Ihre Videoprojekte schnell zu starten und die Markenkonsistenz zu wahren.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung ansprechender Workflow-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Workflow-Videos, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzt, sodass Sie sich auf die Botschaft konzentrieren können, anstatt auf komplexe Videobearbeitung. Sie können leicht Untertitel hinzufügen und verschiedene Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen wählen, um sicherzustellen, dass Ihr Überblick ein breiteres Publikum erreicht.

