Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video für Projektmanager, um neue Prozesskarten vorzustellen und ihre AI-Transformationsinitiativen zu präsentieren. Verwenden Sie einen lebendigen, illustrativen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und nutzen Sie HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktion, um komplexe Workflow-Diagramme visuell aufzuschlüsseln und die Informationen durch Text-zu-Video aus dem Skript leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für Kleinunternehmer, das ihren Online-Geschäftsablauf potenziellen Kunden erklärt und einen Überblick über ihren Servicebereitstellungsprozess bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und zugänglich sein, mit klarer Voiceover-Generierung zur Erklärung und präzisen Untertiteln, um die Zugänglichkeit und das Verständnis ihres Workflows zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 50-Sekunden-Video für Marketingteams, um ihren kreativen Prozess zu dokumentieren, insbesondere die Abbildung ihres Content-Erstellungs-Workflows von der Ideenfindung bis zur Postproduktion. Verwenden Sie einen modernen, energetischen visuellen Stil, der vielfältige visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbezieht, um jede Phase zu veranschaulichen, und stellen Sie sicher, dass das Endergebnis für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten optimiert ist.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Workflow-Mapping-Videos erstellt

Optimieren Sie Ihr Training und Ihre Kommunikation, indem Sie komplexe Workflow-Diagramme in ansprechende AI-gestützte Videos mit HeyGens intuitiver Plattform verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Workflow-Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Workflow-Mapping-Skript in HeyGen zu schreiben oder einzufügen. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion generiert sofort einen ersten Videovorentwurf aus Ihrem Text und legt damit den Grundstein für Ihren klaren und prägnanten Workflow-Inhalt.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Präsentator
Erwecken Sie Ihren Workflow zum Leben, indem Sie aus HeyGens vielfältiger Bibliothek von AI-Avataren wählen. Ihr ausgewählter AI-Präsentator wird Ihre Schritte professionell erläutern und Ihrem Erklärungsansatz ein überzeugendes visuelles Element hinzufügen.
3
Step 3
Anpassen mit Vorlagen & Szenen
Verbessern Sie die visuelle Attraktivität und Klarheit Ihres Workflow-Videos. Nutzen Sie HeyGens reichhaltige Sammlung von Vorlagen & Szenen und Medienelementen, um relevante Grafiken, Hintergründe und Übergänge hinzuzufügen, die jeden Prozessschritt effektiv veranschaulichen.
4
Step 4
Audio verfeinern und exportieren
Perfektionieren Sie das Audio Ihres Videos mit unserer fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfunktion, um eine kristallklare Erzählung sicherzustellen. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr poliertes Workflow-Mapping-Video in Ihrem gewünschten Format, bereit zur Verteilung mit unserem kostenlosen Text-zu-Video-Generator.

Vereinfachen Sie komplexe Prozess-Erklärungen

Entmystifizieren Sie komplexe Workflow-Prozesse mit AI-gestützten Videoerklärungen, die komplexe Anweisungen klar und für jedermann zugänglich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Workflow-Mapping-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Workflow-Mapping-Videos mühelos zu erstellen, indem komplexe Prozesse in klare, ansprechende visuelle Erzählungen verwandelt werden. Mit den AI-gestützten Vorlagen und realistischen AI-Avataren von HeyGen können Sie professionelle Workflow-Mapping-Videos schnell und effizient produzieren. Dies beschleunigt das Verständnis und die Akzeptanz in Ihrer Organisation.

Kann HeyGen unsere AI-Trainingsvideos optimieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, das Training zu optimieren, indem Sie hochwertige AI-Trainingsvideos mit Leichtigkeit produzieren können. Mit einem AI-Sprecher, automatisierten Voiceovers und einem AI-Untertitel-Generator reduziert HeyGen die Produktionszeit und -kosten. Sie können auch Videoinhalte übersetzen, um ein globales Publikum zu erreichen.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen für die Inhaltserstellung?

HeyGen bietet einen leistungsstarken kostenlosen Text-zu-Video-Generator, mit dem Sie Skripte sofort in überzeugende Videos verwandeln können. Die vielfältige Auswahl an AI-Avataren und die robusten Postproduktionsfunktionen vereinfachen Ihren gesamten kreativen Prozess und machen professionelle Inhaltserstellung für jedermann zugänglich.

Ist HeyGen geeignet, um komplexe Prozesskarten in ansprechende Videos zu verwandeln?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, komplexe Prozesskarten und Workflow-Diagramme in dynamische und ansprechende Videos zu verwandeln. Durch AI-Transformation und kraftvolle visuelle Erzählungen hilft HeyGen, komplexe Prozesse zu klären und das Verständnis und die Beteiligung weit über statische Diagramme hinaus zu verbessern.

