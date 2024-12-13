Erstellen Sie Sicherheitsvideos für das Homeoffice

Steigern Sie die Sicherheit und das Engagement der Mitarbeiter mit professionellen Schulungsvideos, die schnell mit AI-Avataren erstellt werden.

559/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Schulungsvideo für alle Mitarbeiter im Homeoffice, das wichtige digitale Hygiene- und Sicherheitspraktiken zur Vermeidung von Cyber-Bedrohungen abdeckt. Verwenden Sie eine moderne, klare visuelle Ästhetik mit ansprechenden animierten Grafiken, die häufige Betrugsmaschen darstellen, gepaart mit einer zugänglichen, aber bestimmten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Produktion zu optimieren und integrieren Sie relevantes Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um reale Szenarien zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Video zur Arbeitssicherheit im Homeoffice, das sich an neue Remote-Mitarbeiter und Kleinunternehmer richtet und sich auf allgemeine Sicherheitstipps im Haushalt über den Computer hinaus konzentriert. Der visuelle Stil sollte freundlich und optimistisch sein, positive Beispiele in einer häuslichen Umgebung zeigen und mit aufmunternder Hintergrundmusik untermalt sein. Verwenden Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um die Erzählung schnell zusammenzustellen und generieren Sie eine warme, einladende Stimme mit der Sprachgenerierungsfunktion, um die wesentlichen Ratschläge zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein praktisches 50-sekündiges Video für Personen, die längere Zeit vor Bildschirmen zu Hause verbringen, und bieten Sie umsetzbare Ratschläge zur Vorbeugung von Augenbelastung und empfohlenen Pausenroutinen. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und anschaulich sein, mit einfachen Grafiken und sanfter Animation, um praktische Dehnübungen und Augenübungen hervorzuheben, mit einem sanften, ermutigenden Ton. Stellen Sie eine optimale Ansicht auf allen Plattformen sicher, indem Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen und einen AI-Avatar einsetzen, um prägnante Gesundheitserinnerungen zu übermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Sicherheitsvideos für das Homeoffice erstellt

Produzieren Sie mühelos ansprechende und informative Sicherheitsvideos, um Ihre Remote-Belegschaft zu schützen und eine gesunde und sichere Umgebung zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus unseren vielfältigen Videovorlagen, um Ihr Sicherheitsvideo für das Homeoffice zu starten und eine professionelle Grundlage zu schaffen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Sicherheitsinhalte hinzu
Füllen Sie Ihr Video mit wichtigen Sicherheitsinformationen und fügen Sie relevante visuelle Elemente und Medien aus unserer umfangreichen Medienbibliothek hinzu, um Themen wie Ergonomie zu veranschaulichen.
3
Step 3
Erstellen Sie Erzählungen und Untertitel
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie Untertitel zu Ihrem Video hinzufügen, damit Ihre Sicherheitsbotschaften von allen Remote-Mitarbeitern leicht verstanden werden.
4
Step 4
Exportieren und für Schulungen bereitstellen
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihre Sicherheitsvideos für das Homeoffice und stellen Sie sie nahtlos in Ihrem LMS für effektive Mitarbeiterschulungen bereit.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Sicherheitsinformationen

.

Zerlegen Sie komplexe Sicherheitsrichtlinien für das Homeoffice in leicht verständliche AI-Videos, um kritische Informationen für alle Mitarbeiter zugänglich und wirkungsvoll zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Sicherheitsvideos für das Homeoffice vereinfachen?

HeyGen macht es mühelos, überzeugende Sicherheitsvideos für das Homeoffice mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Sie können Skripte schnell in professionelle Schulungsvideos umwandeln, die die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleisten.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für HeyGen-Sicherheitsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Sicherheitsvideoinhalte, sodass Sie Videovorlagen verwenden, Ihre eigenen Medienbibliotheks-Assets hochladen und professionelle Untertitel und Hintergrundmusik hinzufügen können. Unser intuitiver Videoeditor stellt sicher, dass Ihre Botschaft perfekt gebrandet und klar ist.

Kann HeyGen bei der Erstellung spezialisierter Sicherheitsschulungen, wie Ergonomie, helfen?

Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung spezialisierter Schulungsvideos, einschließlich solcher für Ergonomie, Cyber-Sicherheitskurse oder Sicherheit bei Bildschirmarbeitsplätzen. Sie können AI-Avatare nutzen, um detaillierte Informationen zu wichtigen Sicherheitspraktiken im Homeoffice effektiv zu vermitteln.

Wie werden von HeyGen erstellte Sicherheitsschulungsvideos an das Personal verteilt?

HeyGen ermöglicht eine einfache Verteilung Ihrer Sicherheitsschulungsvideos durch verschiedene Exportoptionen, einschließlich Formaten, die mit gängigen LMS-Plattformen kompatibel sind. Dies stellt sicher, dass Ihre Sicherheitsinhalte effizient Ihr gesamtes Team erreichen und das Engagement und die Beibehaltung verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo