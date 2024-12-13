Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen, die die Erstellung von AI-Trainingsvideos für das Onboarding von Mitarbeitern vereinfachen. Diese Vorlagen bieten eine solide Grundlage, die es den Nutzern ermöglicht, schnell wirkungsvolle Inhalte für neue Mitarbeiter zu produzieren, auch ohne umfangreiche Videoerfahrung.