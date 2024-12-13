Erstellen Sie Sofort Ansprechende Willkommenspaket-Übersichtsvideos
Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und die Bindung. Produzieren Sie schnell ansprechende Onboarding-Videos mit HeyGens anpassbaren Vorlagen & Szenen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges informatives "Onboarding-Video", das speziell für Remote-Teammitglieder konzipiert ist und die wichtigsten Komponenten ihres physischen Willkommenspakets umreißt. Dieses Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit deutlichen Textüberlagerungen annehmen, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und Untertiteln/Captions genutzt wird, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges "Willkommensvideo", das sich an HR-Profis richtet, um das Engagement neuer Mitarbeiter erheblich zu steigern. Der visuelle Stil sollte inspirierend und energiegeladen sein, die Markenwerte durch HeyGens Vorlagen & Szenen präsentieren und durch überzeugendes Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung ergänzt werden, um einen sofort positiven Eindruck zu hinterlassen.
Gestalten Sie ein 50-sekündiges prägnantes "Mitarbeiter-Onboarding-Video", das als Schnellstartanleitung für das Willkommenspaket und die ersten Schritte für neue Teammitglieder dient. Verwenden Sie einen direkten und handlungsorientierten visuellen Stil, indem Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um die Optimierung für verschiedene interne Plattformen sicherzustellen und die effiziente Bereitstellung wesentlicher Informationen zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Schulungsengagement und die Bindung mit KI.
Nutzen Sie KI-Videos, um Willkommenspakete und Onboarding-Schulungen interaktiver und einprägsamer zu gestalten und die Bindung neuer Mitarbeiter zu verbessern.
Skalieren Sie Onboarding-Kurse für globale Reichweite.
Produzieren Sie mühelos eine große Menge an ansprechenden Onboarding-Videos, um eine konsistente Informationsvermittlung an alle neuen Mitarbeiter weltweit sicherzustellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Mitarbeiter-Onboarding-Videos vereinfachen?
HeyGens KI-Videogenerator vereinfacht die Produktion professioneller Mitarbeiter-Onboarding-Videos, indem Skripte in ansprechende Inhalte umgewandelt werden. Sie können unsere umfangreiche Bibliothek von Onboarding-Video-Vorlagen nutzen, um neue Mitarbeiter schnell willkommen zu heißen und eine konsistente Botschaft und Markenintegration sicherzustellen.
Was sind die Hauptvorteile der Verwendung von Videos für Willkommenspaket-Übersichtsvideos?
Die Nutzung von Videos für Willkommenspaket-Übersichtsvideos steigert das Mitarbeiterengagement erheblich und hilft neuen Mitarbeitern, die Unternehmenskultur schnell zu verstehen. Ansprechende visuelle Darstellungen und klare Erklärungen führen zu einem besseren Verständnis und können die Mitarbeiterbindung von Anfang an verbessern.
Kann ich mit HeyGen erstellte Willkommensvideos an das Branding meines Unternehmens anpassen?
Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Willkommensvideos perfekt mit Ihrer Unternehmenskultur übereinstimmen. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben integrieren und sogar benutzerdefinierte KI-Avatare verwenden, um personalisierte Nachrichten von Ihrem Führungsteam zu übermitteln, alles aus einfachem Text-zu-Video generiert.
Ist es möglich, bestehende Schulungsdokumente mit HeyGen in dynamische Onboarding-Videos umzuwandeln?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, statische Schulungsdokumente einfach in dynamische Onboarding-Videos zu verwandeln. Unsere Plattform unterstützt die Umwandlung von Dokumenten in Videos, was es einfach macht, How-to-Videos und umfassende Onboarding-Video-Inhalte zu erstellen, indem Sie einfach Ihr Skript oder vorhandenen Text bereitstellen.