Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges informatives "Onboarding-Video", das speziell für Remote-Teammitglieder konzipiert ist und die wichtigsten Komponenten ihres physischen Willkommenspakets umreißt. Dieses Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit deutlichen Textüberlagerungen annehmen, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und Untertiteln/Captions genutzt wird, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges "Willkommensvideo", das sich an HR-Profis richtet, um das Engagement neuer Mitarbeiter erheblich zu steigern. Der visuelle Stil sollte inspirierend und energiegeladen sein, die Markenwerte durch HeyGens Vorlagen & Szenen präsentieren und durch überzeugendes Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung ergänzt werden, um einen sofort positiven Eindruck zu hinterlassen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges prägnantes "Mitarbeiter-Onboarding-Video", das als Schnellstartanleitung für das Willkommenspaket und die ersten Schritte für neue Teammitglieder dient. Verwenden Sie einen direkten und handlungsorientierten visuellen Stil, indem Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um die Optimierung für verschiedene interne Plattformen sicherzustellen und die effiziente Bereitstellung wesentlicher Informationen zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Willkommenspaket-Übersichtsvideos erstellt

Vereinfachen Sie das Erlebnis neuer Mitarbeiter, indem Sie mühelos professionelle, ansprechende Willkommenspaket-Übersichtsvideos mit HeyGen erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Willkommenspaket-Übersichtsskripts. HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Text direkt in gesprochene Dialoge zu verwandeln und so die Erstellung Ihres Onboarding-Videos zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre visuellen Elemente
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "KI-Avataren" wählen, um Ihre Willkommenspaket-Übersicht zu präsentieren. Ergänzen Sie Ihren gewählten Avatar mit passenden visuellen Elementen aus der Medienbibliothek oder laden Sie Ihre eigenen Assets hoch.
3
Step 3
Passen Sie Branding und Stimme an
Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität, indem Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" anwenden. Verbessern Sie die Klarheit mit professioneller "Sprachgenerierung" für Erzählungen oder ergänzende Informationen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Willkommenspaket-Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie "Untertitel/Captions" für die Zugänglichkeit hinzufügen. Nutzen Sie "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um Ihr Willkommenspaket-Übersichtsvideo im perfekten Format für jede Plattform zu erstellen, damit Ihr Willkommensvideo für neue Mitarbeiter bereit ist.

Anwendungsfälle

Inspirieren und motivieren Sie neue Mitarbeiter mit KI-Videos

Erstellen Sie aufbauende Willkommensvideos, die Unternehmenskultur und -werte effektiv vermitteln und ein positives erstes Erlebnis für neue Mitarbeiter schaffen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Mitarbeiter-Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGens KI-Videogenerator vereinfacht die Produktion professioneller Mitarbeiter-Onboarding-Videos, indem Skripte in ansprechende Inhalte umgewandelt werden. Sie können unsere umfangreiche Bibliothek von Onboarding-Video-Vorlagen nutzen, um neue Mitarbeiter schnell willkommen zu heißen und eine konsistente Botschaft und Markenintegration sicherzustellen.

Was sind die Hauptvorteile der Verwendung von Videos für Willkommenspaket-Übersichtsvideos?

Die Nutzung von Videos für Willkommenspaket-Übersichtsvideos steigert das Mitarbeiterengagement erheblich und hilft neuen Mitarbeitern, die Unternehmenskultur schnell zu verstehen. Ansprechende visuelle Darstellungen und klare Erklärungen führen zu einem besseren Verständnis und können die Mitarbeiterbindung von Anfang an verbessern.

Kann ich mit HeyGen erstellte Willkommensvideos an das Branding meines Unternehmens anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Willkommensvideos perfekt mit Ihrer Unternehmenskultur übereinstimmen. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben integrieren und sogar benutzerdefinierte KI-Avatare verwenden, um personalisierte Nachrichten von Ihrem Führungsteam zu übermitteln, alles aus einfachem Text-zu-Video generiert.

Ist es möglich, bestehende Schulungsdokumente mit HeyGen in dynamische Onboarding-Videos umzuwandeln?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, statische Schulungsdokumente einfach in dynamische Onboarding-Videos zu verwandeln. Unsere Plattform unterstützt die Umwandlung von Dokumenten in Videos, was es einfach macht, How-to-Videos und umfassende Onboarding-Video-Inhalte zu erstellen, indem Sie einfach Ihr Skript oder vorhandenen Text bereitstellen.

