Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges "Intro-Video", um die Teilnehmer eines lokalen Kunstworkshops herzlich zu begrüßen. Das Video sollte eine freundliche, illustrative visuelle Ästhetik mit lebendigen Farben annehmen, gepaart mit sanfter akustischer Hintergrundmusik. Integrieren Sie HeyGens "AI-Avatare", um personalisierte Nachrichten zu übermitteln, die das Willkommen für alle Mitglieder der Gemeinschaft, die an der Veranstaltung teilnehmen, intimer und verspielter gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges "Event-Video" zur Unternehmens-Einführung, das neue Mitarbeiter in eine dynamische Unternehmenskultur willkommen heißt. Dieses Video erfordert einen professionellen, minimalistischen visuellen Stil, der wichtige Informationen klar mit anspruchsvoller instrumentaler Musik vermittelt. Nutzen Sie HeyGens "Untertitel-/Caption-Funktion", um Barrierefreiheit und Klarheit zu gewährleisten und es effektiv als "Event-Video-Maker" zu verwenden, um den Onboarding-Prozess zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen kurzen 20-sekündigen Willkommensclip für ein Online-Marketing-Webinar, das sich an Kleinunternehmer und angehende Vermarkter richtet. Das Video sollte einen schnellen, ansprechenden und zeitgemäßen visuellen Stil haben, ergänzt durch energetische Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um schnell visuell reichhaltige Inhalte zusammenzustellen und ein aufregendes "YouTube-Intro-Video" zu erstellen, das zur aktiven Teilnahme anregt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert die Erstellung von Willkommens-Event-Videos

Gestalten Sie ansprechende Willkommensvideos für jedes Event, von Online-Webinaren bis hin zu großen Konferenzen, und sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Teilnehmer von Anfang an wertgeschätzt und informiert fühlen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Durchsuchen Sie unsere vielfältige Sammlung von "Videovorlagen", die für verschiedene Eventtypen entworfen wurden. Beginnen Sie mit einem professionell vorgefertigten Layout aus unseren "Vorlagen & Szenen", um schnell Ihre Willkommensnachricht zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Willkommensnachricht an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Farben, Schriftarten und spezifische Details Ihres Events anpassen. Nutzen Sie unsere "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um Konsistenz mit dem Thema und der visuellen Identität Ihres Events zu gewährleisten.
3
Step 3
Erweitern Sie mit AI und Medien
Integrieren Sie einen "AI-Avatar", um Ihre Willkommensrede zu halten, oder laden Sie Ihre eigenen Medienclips und Bilder hoch. Sie können auch unsere umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für ansprechende visuelle Inhalte und Hintergrundmusik nutzen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Erstellen Sie Ihr fertiges Willkommensvideo in hoher Auflösung. Verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es für Plattformen wie "YouTube" oder "soziale Medien" zu optimieren, bereit, um Ihre Teilnehmer zu begrüßen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Event-Videos zu erstellen?

HeyGen ist ein intuitiver Event-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, fesselnde Event-Videos mit einer vielfältigen Sammlung von Videovorlagen zu erstellen. Wählen Sie einfach eine Vorlage aus, fügen Sie Ihre Inhalte hinzu und passen Sie sie an, um ein professionelles Promo- oder Rückblick-Video für jeden Anlass zu produzieren.

Bietet HeyGen Funktionen zur Erstellung einzigartiger Willkommens- und Intro-Videos?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Willkommensvideos und dynamische Intro-Videos für Plattformen wie YouTube und soziale Medien zu gestalten. Sie können Logo-Enthüllungen, ansprechende Animationen und Anpassungstools integrieren, um einen unvergesslichen ersten Eindruck zu hinterlassen.

Welche kreative Kontrolle habe ich über meine Videoproduktion mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle für Ihre Videoinhaltserstellung, einschließlich AI-Avatare, Text-zu-Video aus Skripten und einer robusten Medienbibliothek. Sie können auch Branding-Kontrollen für Logos und Farben nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Event-Teaser-Video oder jede andere Produktion perfekt zu Ihrer Marke passt.

Kann ich benutzerdefinierte Elemente wie Musik und Übergänge zu meinen HeyGen-Videos hinzufügen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos mit einer Vielzahl von benutzerdefinierten Elementen zu bereichern, einschließlich Hintergrundmusik, Übergängen und dynamischen visuellen Effekten. Dies hilft Ihnen, hochwertige, animierte Intros und Event-Diashows zu erstellen, die sowohl kreativ als auch professionell sind.

