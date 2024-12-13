Erstellen Sie Webinar-Vorbereitungsvideos: Schnell, Professionell, Einfach

Erheben Sie Ihre Webinar-Aufzeichnungen mühelos zu professionellen, ansprechenden Inhalten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um dynamische und unvergessliche Präsentationen zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Schulungsvideo für Unternehmensausbilder und Pädagogen, das wichtige Techniken zur Erstellung ansprechender Schulungsvideos veranschaulicht, die wirklich effektiv sind. Präsentieren Sie mit einem lebendigen, illustrativen visuellen Stil und einer lebhaften, informativen Stimme. Zeigen Sie, wie man komplexe Themen verständlich macht, indem Sie HeyGens AI-Avatare nutzen, um Inhalte mit Professionalität und Charisma zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein professionelles 2-minütiges Anleitungsvideo für Marketingteams und Veranstaltungsorganisatoren, das zeigt, wie man Schulungsvideos für bevorstehende Webinare strukturiert. Die Ästhetik sollte poliert und geschäftlich sein, mit einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme, die praktische Tipps für eine nahtlose Veranstaltungsdurchführung bietet. Verbessern Sie Ihre visuellen Inhalte mit relevantem Stockmaterial und Grafiken aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Produktionsqualität zu steigern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein schnelles 45-sekündiges Erklärvideo für Content-Ersteller und L&D-Profis, das zeigt, wie man die Wirkung von Webinar-Aufzeichnungen durch verbesserte Zugänglichkeit maximiert. Verwenden Sie einen modernen, energetischen visuellen Stil mit klarer, selbstbewusster Erzählung, um zu verdeutlichen, wie einfach es ist, sicherzustellen, dass Ihre Inhalte ein breiteres Publikum erreichen. Demonstrieren Sie klar die Bequemlichkeit, HeyGens Untertitel zu jedem Video hinzuzufügen, um das Engagement und das Verständnis der Zuschauer zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Webinar-Vorbereitungsvideos erstellt

Erstellen Sie professionelle, ansprechende Videos, um Ihr Publikum perfekt auf bevorstehende Webinare vorzubereiten und sicherzustellen, dass sie informiert und bereit zur effektiven Teilnahme sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihre Gliederung
Entwickeln Sie ein klares Skript für Ihr Video, das wichtige Informationen und Handlungsaufforderungen umreißt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte nahtlos in dynamische Visuals zu verwandeln und eine gut strukturierte und effektive Präsentation sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar aus HeyGens vielfältiger Bibliothek als Ihren Präsentator. Dies verleiht Ihrem Vorbereitungsvideo einen professionellen, menschlichen Touch und macht Ihre Inhalte für Ihr Publikum zugänglicher und verbindlicher.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Steigern Sie die Wirkung Ihres Videos, indem Sie relevante visuelle Elemente wie Folien, Bilder oder Stockmaterial einfügen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um Ihre Inhalte ansprechend zu arrangieren und die Farben und das Logo Ihrer Marke anzuwenden, um ein poliertes und konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Vorbereitungsvideo fertig ist, finalisieren Sie es, indem Sie HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exportfunktionen nutzen, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihr professionelles Webinar-Video mit Ihrem Publikum, um Vorfreude zu wecken und sicherzustellen, dass sie gut vorbereitet sind.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie ansprechende Kurzform-Bildungsvideos

Erstellen Sie ansprechende Kurzform-Bildungsvideos

Erstellen Sie schnell ansprechende kurze Videoclips für Pre-Webinar-Tutorials oder die Einführung von Schlüsselkonzepten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Schulungsvideos ohne komplexe Filmaufnahmen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle und effektive Schulungsvideos zu erstellen, indem Skripte in dynamische Inhalte mit AI-Avataren und automatisierten Voiceovers verwandelt werden. Dieser innovative Ansatz eliminiert die Notwendigkeit traditioneller Filmaufnahmen für Schulungsvideos und vereinfacht Ihren Produktionsprozess erheblich.

Kann ich meine vorhandenen Schulungsaufnahmen oder Folien mit HeyGen in polierte Videoinhalte umwandeln?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, vorhandene Aufnahmen oder Folien einfach in professionelle Webinar-Videos und ansprechende Schulungsinhalte zu verwandeln. Sie können die Text-zu-Video-Funktionen und AI-Avatare nutzen, um Ihr Material zu verbessern und die Notwendigkeit von Filmaufnahmen mit Ihrem Smartphone effektiv zu ersetzen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um Schulungsvideos zu strukturieren und ansprechende Inhalte zu gewährleisten?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen zur Strukturierung von Schulungsvideos, einschließlich der Text-zu-Video-Generierung aus Skripten und automatischen Untertiteln. Diese Tools sorgen dafür, dass Ihre Inhalte ansprechend und professionell sind, wodurch Ihre Webinar-Videos für Ihr Publikum zugänglicher und wirkungsvoller werden.

Wie stellt HeyGen die professionelle Qualität und das Branding meiner Schulungs- und Webinar-Videos sicher?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videoinhalte zu integrieren. Mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und hochwertigen Exporten stellt HeyGen sicher, dass Ihre Videos für die berufliche Weiterbildung ein poliertes, konsistentes Erscheinungsbild behalten.

