HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und die Schriftarten Ihres Unternehmens direkt in Ihre Anleitungsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Sicherheitsprogramme eine professionelle und konsistente Markenidentität beibehalten, was die Wiedererkennung und das Vertrauen stärkt.