Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Anleitungsvideo für Junior-Designer und Content-Ersteller, das visuell die Schlüsselelemente wie die genehmigte "Farbpalette", "Markenschriften" und die korrekte Verwendung von "Bildmaterial" aufschlüsselt. Der visuelle Stil sollte ansprechend und illustrativ sein, begleitet von einer freundlichen Stimme und leichter Hintergrundmusik, die zeigt, wie einfach es ist, diese Richtlinien mit HeyGens Vorlagen & Szenen umzusetzen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Tipp-Video für freiberufliche Video-Editoren und Social-Media-Manager, das schnelle "Design-Tipps" für die Integration von "Logos" und die Einhaltung spezifischer "Videografie-Stilrichtlinien" in Kurzform-Inhalten bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell, lehrreich und modern sein und HeyGens AI-Avatare nutzen, um Expertenrat schnell zu liefern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein anspruchsvolles 75-Sekunden-Übersichtsvideo für Kreativagenturen und Unternehmensgruppen, das die umfassende Natur eines vollständigen Satzes von "Markenidentitätsrichtlinien" demonstriert und wie sie die Videoproduktion beeinflussen, von der Auswahl geeigneter "Vorlagen" bis zur Wahl der "Musikarten". Dieses Video erfordert eine polierte, filmische visuelle Ästhetik mit einem inspirierenden Soundtrack und nutzt HeyGens Voiceover-Generierung für eine professionelle und autoritative Erzählung.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man visuelle Style-Guide-Videos erstellt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Videoinhalt konsequent die Identität und visuellen Standards Ihrer Marke widerspiegelt, mit einem klaren, umsetzbaren Leitfaden, der ein kohärentes Markenbild fördert.

1
Step 1
Definieren Sie die visuellen Elemente Ihrer Marke
Beginnen Sie mit der Definition der "Farbpalette", Typografie und Logo-Verwendungsrichtlinien Ihrer Marke. Nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass diese Elemente von Anfang an konsequent in Ihren Videoprojekten angewendet werden.
2
Step 2
Wählen Sie markenkonforme visuelle Assets
Wählen Sie "Bildmaterial", Videoclips und grafische Elemente, die mit der Ästhetik Ihrer Marke übereinstimmen. HeyGens umfangreiche Medienbibliothek bietet Ressourcen, die Ihnen helfen, geeignete visuelle Elemente zu finden, die ein konsistentes Erscheinungsbild gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie konsistente Stimme und Botschaft hinzu
Entwickeln Sie Richtlinien für den narrativen Ton, den Skriptstil und das Sounddesign Ihres Videos. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um sicherzustellen, dass alle gesprochenen Inhalte Ihre einzigartige Stimme widerspiegeln und zu einem umfassenden "Video-Brand-Style-Guide" beitragen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Style-Guide-Video
Überprüfen Sie Ihren Video-Style-Guide, um sicherzustellen, dass alle "Designstandards" genau dargestellt sind. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Versionen zu erstellen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind und bereit zur Verbreitung sind.

Beschleunigen Sie die Erstellung von markenkonformen Videoanzeigen

Erstellen Sie schnell leistungsstarke Videoanzeigen, die perfekt mit Ihren Markenidentitätsrichtlinien und dem Videografiestil übereinstimmen und Marktkonsistenz gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen einen konsistenten Video-Brand-Stil über alle meine Inhalte hinweg sicherstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, einen konsistenten Video-Brand-Stil zu wahren, indem Sie die Farbpalette, Logos und Schriften Ihrer Marke einfach anwenden können. Seine Vorlagen und Branding-Kontrollen sorgen dafür, dass jedes Video mit Ihren etablierten Markenidentitätsrichtlinien übereinstimmt und ein erkennbares und professionelles Erscheinungsbild schafft.

Welche Design-Tipps bietet HeyGen, um einen überzeugenden visuellen Style-Guide für Videos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung eines überzeugenden visuellen Style-Guides für Videos durch seine intuitive Benutzeroberfläche und gebrauchsfertige Vorlagen. Sie können mühelos spezifische Bild- und Designelemente Ihrer Marke integrieren, sodass Ihr Videoinhalt stets professionelle Designstandards widerspiegelt, ohne umfangreiche Designkenntnisse zu benötigen.

Kann HeyGen unsere spezifischen Markenschriften und Farbpaletten in Videoprojekte integrieren?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, die spezifischen Markenschriften, Farbpaletten und Logos Ihrer Organisation nahtlos in alle Ihre Videoprojekte zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Stück Inhalt konsequent Ihren etablierten Markenidentitätsrichtlinien entspricht.

Warum ist ein Video-Brand-Style-Guide wichtig für eine Videomarketingstrategie?

Ein starker Video-Brand-Style-Guide ist entscheidend für eine erfolgreiche Videomarketingstrategie, da er ein konsistentes Erscheinungsbild über alle Ihre Inhalte hinweg sicherstellt und Ihre Markenidentität stärkt. HeyGen erleichtert die Umsetzung dieser Richtlinien, sodass Sie markenkonforme Videos effizient und effektiv für maximale Wirkung erstellen können.

