Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-Sekunden-Video für Facility Manager und HR-Profis, das zeigt, wie man maßgeschneiderte Orientierungsvideos erstellt, die den Check-in-Prozess vereinfachen. Die visuelle Ästhetik sollte klar und beruhigend sein, mit einer ruhigen, autoritativen Erzählung. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung dieser wichtigen Videos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, indem Sie Untertitel für ein vielfältiges Publikum hinzufügen, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für Unternehmenssicherheitsteams und Compliance-Beauftragte, das zeigt, wie AI-generierte Sprecher-Videos effektiv wesentliche Sicherheitsprotokolle kommunizieren können. Der visuelle und akustische Stil sollte autoritativ und prägnant sein, mit einem ernsten, aber ansprechenden Ton. Zeigen Sie, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen mit relevanter Medienbibliothek/Stock-Unterstützung kombiniert werden können, um schnell wirkungsvolle, konsistente Botschaften zu produzieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 40-Sekunden-Video für Büroadministratoren und IT-Manager, das die Leistungsfähigkeit von AI-gestützten Tools zur Automatisierung von Besucheraufzeichnungen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte modern und benutzerfreundlich sein, begleitet von einer sanften, erklärenden Stimme. Veranschaulichen Sie, wie HeyGen es Nutzern ermöglicht, diese wichtigen Informationsvideos zu erstellen, mit der Flexibilität der Größenanpassung und des Exports für verschiedene digitale Displays, mit professionellen AI-Avataren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Besuchermanagement-Videos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle, AI-gestützte Orientierungsvideos für Ihr Besuchermanagementsystem, um die Sicherheit zu erhöhen und den Check-in-Prozess zu vereinfachen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihre gewünschte Besucherorientierungsnachricht in den Text-zu-Video-Generator ein. Dies bildet die Grundlage für Ihre maßgeschneiderten Inhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Szene
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar als Ihren virtuellen Sprecher und passen Sie die Szene an, um perfekt mit der Ästhetik Ihrer Marke übereinzustimmen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Untertiteln
Verbessern Sie Ihre maßgeschneiderten Videos mit den Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, um Konsistenz zu gewährleisten, und sorgen Sie für Zugänglichkeit, indem Sie klare Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Integrieren
Exportieren Sie Ihr maßgeschneidertes Orientierungsvideo im optimalen Seitenverhältnis für eine nahtlose Integration in Ihre digitale Beschilderung oder Ihr Besuchermanagementsystem.

Erstellen Sie wirkungsvolle digitale Beschilderungsvideos

Produzieren Sie schnell fesselnde Informationsvideos für digitale Beschilderungen, um Besucher zu leiten und ihr Vor-Ort-Erlebnis zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, maßgeschneiderte Besuchermanagement-Videos für mein Unternehmen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte Besuchermanagement-Videos mit AI-Avataren zu erstellen, indem Sie Skripte, Avatare und Szenen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche personalisieren. Dies erleichtert die Produktion einzigartiger Orientierungsvideos, die auf Ihre Marke und spezifische Sicherheitsprotokolle zugeschnitten sind.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Erstellung wirkungsvoller Orientierungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Orientierungsvideos, sodass Sie Skripte anpassen, aus einer Vielzahl von AI-Avataren auswählen und ansprechende Szenen gestalten können. Sie können auch das Logo und die Farben Ihrer Marke hinzufügen sowie Untertitel und Übersetzungen einfügen, um sicherzustellen, dass Ihre maßgeschneiderten Videos für alle Besucher effektiv und zugänglich sind.

Wie vereinfachen die AI-gestützten Tools von HeyGen den Check-in-Prozess und erhöhen die Sicherheit?

Die AI-gestützten Tools von HeyGen helfen Ihnen, ansprechende Videos für Ihr Besuchermanagementsystem zu erstellen, die Sicherheitsprotokolle erheblich verbessern und den Check-in-Prozess vereinfachen. Diese maßgeschneiderten Videos können auf digitalen Beschilderungen eingesetzt werden, um klare, konsistente Anweisungen zu geben und Besucheraufzeichnungen zu automatisieren, was ein reibungsloses und sicheres Erlebnis gewährleistet.

Kann ich AI-generierte Sprecher-Videos für unsere Besuchermanagement-Inhalte erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, mit seinen fortschrittlichen AI-Avataren und einem kostenlosen Text-zu-Video-Generator einfach hochwertige AI-generierte Sprecher-Videos zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen erweckt Ihre Besuchermanagement-Botschaften mit einem realistischen Sprecher zum Leben, wodurch Ihre Kommunikation ansprechender wird.

