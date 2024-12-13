Erstellen Sie Vision- und Missionsvideos für Ihre Marke

Stärken Sie Ihren strategischen Plan mit ansprechenden Videos. Erstellen Sie mühelos überzeugende Vision- und Missionserklärungen mit den AI-Avataren von HeyGen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video für Marketingteams und Projektmanager, das zeigt, wie eine starke Missionserklärung mit ihren 'beschreibenden' Eigenschaften 'strategische Ziele' leitet. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und informativ sein, indem animierte Infografiken mit einer klaren, optimistischen Stimme kombiniert werden, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu halten. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen, um Ihre Erzählung aufzubauen und sorgen Sie für einen professionellen Klang mit der Voiceover-Generierung.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein praktisches 90-Sekunden-Schulungsvideo für interne Unternehmensschulungen und Teamleiter, das zeigt, 'wie man eine Vision und Missionserklärung schreibt' durch eine simulierte 'Whiteboard-Sitzung' mit einem 'Team'. Die Ästhetik sollte modern und kollaborativ sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, um wichtige Erkenntnisse hervorzuheben, gepaart mit einem freundlichen, instruktiven Audioton. Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie Untertitel hinzufügen, und bereichern Sie das visuelle Storytelling mit HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-Video für Unternehmer und Führungskräfte, die nach Finanzierung suchen, und betonen Sie die Kraft gut definierter 'Vision- und Missionserklärungen' als ihren 'Nordstern' und wie man 'Vision- und Missionsvideos erstellt'. Der visuelle Stil muss schnelllebig und inspirierend sein, mit eleganten Übergängen und kraftvoller Hintergrundmusik, um eine 'kühn' Zukunft zu vermitteln. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft für verschiedene Plattformen anpassbar ist, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte verwenden, möglicherweise mit einem AI-Avatar für Markenkonsistenz.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Vision- und Missionsvideos erstellt

Verwandeln Sie Ihre strategische Vision und Mission mit HeyGen in ansprechende Videoinhalte und sorgen Sie für Klarheit und Wirkung in Ihrer gesamten Organisation.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Vision- und Missionsskript
Entwerfen Sie Ihre überzeugenden Vision- und Missionserklärungen. Verwenden Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um Ihren Text sofort in ein Videoskript umzuwandeln und die Grundlage für Ihre Botschaft zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an "AI-Avataren", um Ihre Marke oder Führung zu repräsentieren. Personalisieren Sie deren Erscheinungsbild, um perfekt mit Ihrer organisatorischen Identität und der Botschaftsübermittlung übereinzustimmen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen und sorgen Sie für konsistentes Branding. Nutzen Sie professionelle "Vorlagen & Szenen", um schnell wirkungsvolle Layouts einzurichten und das Logo und die Farben Ihrer Marke zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video und "exportieren" Sie es in Ihrem gewünschten Format für verschiedene Plattformen. Optional können Sie "Untertitel" hinzufügen, um eine breitere Zugänglichkeit und Engagement mit Ihrem Publikum zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Teilen Sie Vision & Mission über Plattformen hinweg

Produzieren Sie schnell ansprechende Videoinhalte für soziale Medien, um Ihre Vision und Mission einem breiteren Publikum klar zu vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen dabei helfen, überzeugende Vision- und Missionsvideos für unsere Organisation zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Vision- und Missionsvideos zu erstellen, indem Sie Ihr Skript in ansprechende Inhalte mit realistischen AI-Avataren und professionellen Voiceovers verwandeln. So können Sie die zukunftsorientierten Bestrebungen und die richtungsweisende Zielsetzung Ihres Unternehmens klar an Ihr Team und Ihre Stakeholder kommunizieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung unserer Visionserklärungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich Logo-Integration und benutzerdefinierter Farben, zusammen mit einer reichhaltigen Medienbibliothek und anpassbaren Vorlagen. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, ein unverwechselbares Video zu produzieren, das Ihre einzigartige Markenidentität und strategischen Ziele wirklich widerspiegelt.

Kann HeyGen den Prozess der Erklärung eines strategischen Plans oder einer Missionserklärung für unser Team vereinfachen?

Absolut. HeyGen vereinfacht komplexe Kommunikation, indem Sie Ihren strategischen Plan oder Ihre Missionserklärung direkt aus dem Text in ein ansprechendes Video umwandeln können. Mit professionellen Voiceovers und einfach hinzufügbaren Untertiteln kann Ihr Team die Kernbotschaft und kühnen Ziele schnell erfassen.

Unterstützt HeyGen die effektive Kommunikation sowohl einer beschreibenden Vision als auch einer umfassenden Missionserklärung?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, sowohl Ihre beschreibende Vision als auch Ihre umfassende Missionserklärung mit Klarheit und Wirkung zu artikulieren. Unsere AI-gestützte Plattform stellt sicher, dass Ihre Botschaft, ob kühn oder quantitativ, kraftvoll resoniert und somit ein hervorragendes Werkzeug für Ihre Nordstern-Kommunikation darstellt.

