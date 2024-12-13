Erstellen Sie Videos für die virtuelle Veranstaltungsorganisation, die beeindrucken

Vereinfachen Sie Ihre Veranstaltungsorganisation mit anpassbaren Videovorlagen und Szenen, um fesselnde virtuelle Veranstaltungen für Ihre Teilnehmer zu gestalten.

552/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Marketingfachleute und Unternehmensschulungen kann ein energiegeladenes 30-Sekunden-Video effektiv Methoden zur Steigerung des Engagements bei virtuellen Veranstaltungen veranschaulichen. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Ansatz mit modernen Übergängen und mitreißender Hintergrundmusik, um die innovative Nutzung von "AI-Avataren" zur Übermittlung von Kernbotschaften zu demonstrieren. Diese Transformation verwandelt Standardpräsentationen in fesselnde Erlebnisse und macht Inhalte für Teilnehmer interaktiver und einprägsamer.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein klares und prägnantes 60-Sekunden-Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, das zeigt, wie man effizient Videos für die virtuelle Veranstaltungsorganisation erstellt. Der visuelle Stil sollte informativ sein, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm und einer freundlichen, ermutigenden Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion den Produktionsprozess vereinfacht, indem ein einfaches Skript in wenigen Minuten in ein poliertes Webinar oder eine Online-Präsentation verwandelt wird, was wertvolle Zeit und Ressourcen spart.
Beispiel-Prompt 3
Zielgerichtet auf Veranstaltungsmarketer und Pädagogen, soll dieses anspruchsvolle 40-Sekunden-Video die Kraft der Anpassung für Online-Veranstaltungen demonstrieren. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und professionell sein, mit maßgeschneiderten Branding-Elementen und einer polierten, autoritativen Stimme. Der Schwerpunkt sollte auf HeyGens "Voiceover-Generierung" liegen, die vielfältige sprachliche und tonale Optionen bietet, um sicherzustellen, dass jede Botschaft perfekt bei einem globalen Publikum ankommt und jede Veranstaltung wirklich einzigartig macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos für die virtuelle Veranstaltungsorganisation erstellt

Heben Sie Ihre virtuellen Veranstaltungen mit fesselnden, professionellen Hosting-Videos hervor, die schnell und mühelos gestaltet werden, um Ihr Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Reihe professioneller Videovorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Video für die virtuelle Veranstaltungsorganisation zu erstellen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Inhalte mit AI
Geben Sie Ihr Skript ein und wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Text sofort in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln.
3
Step 3
Verbessern und branden Sie Ihr Video
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an und fügen Sie Musik oder Stockmedien aus der Bibliothek hinzu, um sicherzustellen, dass es perfekt zum Thema Ihrer Veranstaltung passt.
4
Step 4
Exportieren und begeistern Sie Ihr Publikum
Sobald es perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Video für die virtuelle Veranstaltungsorganisation im optimalen Seitenverhältnis, bereit zur nahtlosen Integration in jede virtuelle Veranstaltungsplattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Event-Videos generieren

.

Erstellen Sie schnell dynamische Video-Intros, Pausen und Werbeclips für Ihre virtuellen Veranstaltungen und sorgen Sie für professionelle und ansprechende Präsentationen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Videos für die virtuelle Veranstaltungsorganisation vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mit Hilfe von AI-Avataren und der Text-zu-Video aus Skript-Technologie ganz einfach Videos für Ihre virtuellen Veranstaltungen zu erstellen. Dies vereinfacht den Produktionsprozess für ansprechende Veranstaltungsinhalte und sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild für die Teilnehmer.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Online-Event-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie eine breite Palette an Videovorlagen und eine Medienbibliothek. Sie können jeden Aspekt an das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer virtuellen Veranstaltung anpassen, um ein professionelles Veranstaltungsmanagement zu gewährleisten.

Kann HeyGen helfen, das Engagement der Teilnehmer während Webinaren oder Live-Streaming virtueller Veranstaltungen zu verbessern?

Absolut. HeyGen verbessert das Engagement, indem es Ihnen ermöglicht, hochwertige Videos mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung zu produzieren, die sich perfekt für vorab aufgezeichnete Segmente oder Einführungen innerhalb Ihrer Live-Streaming- oder Webinar-Plattform eignen.

Bietet HeyGen Videovorlagen für verschiedene virtuelle Veranstaltungsszenarien?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an Videovorlagen und kreativen Tools, die zu verschiedenen virtuellen Veranstaltungsformaten passen, von Webinaren bis hin zu groß angelegten Online-Events. Diese Vorlagen erleichtern den schnellen und professionellen Einstieg in die Videoproduktion.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo