Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen dynamischen 30-sekündigen, teilbaren Videoclip für soziale Medien, der eine neue Version ankündigt und potenzielle Nutzer mit einem trendigen visuellen Stil und moderner Musik anspricht, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle und wirkungsvolle Produktion nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Produktstorytelling-Video für Stakeholder und neue Nutzer, das die Entwicklung und den Wert einer Produktvideosammlung mit einem professionellen, inspirierenden visuellen und erzählerischen Audio-Stil detailliert, und die Botschaft durch HeyGens Voiceover-Generierung verstärkt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein instruktives 90-sekündiges flexibles Demovideo für technische Nutzer, das eine wichtige Verbesserung aus den Release Notes erklärt, mit einem klaren, ruhigen visuellen Ansatz und Hintergrundmusik, die die präzise Erzählung ergänzt, und stellen Sie die Barrierefreiheit mit HeyGens Untertiteln sicher.
Bewertungen

Wie man Versionsfreigabe-Videos erstellt

Präsentieren Sie schnell Ihre neuesten Produktupdates und neuen Funktionen mit überzeugenden, teilbaren Videos, die darauf ausgelegt sind, Ihr Publikum effektiv zu informieren und zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Skizzieren Sie die neuen Funktionen oder Updates Ihres Produkts. Schreiben Sie ein klares und prägnantes Skript, das die wichtigsten Vorteile hervorhebt, bereit für die Produktion mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.
2
Step 2
Nehmen Sie visuelle Inhalte auf oder wählen Sie sie aus
Erfassen Sie Produktdurchläufe und Demonstrationen mit dem integrierten Webcam- und Bildschirmrekorder oder wählen Sie vorgefertigte Szenen und Medien aus, um Ihre Bildschirmaufnahmen für Produktvideos visuell zu erklären.
3
Step 3
Verbessern und branden Sie Ihr Video
Wenden Sie Ihr einzigartiges Branding mit anpassbaren Logos und Farben an, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu bewahren. Fügen Sie professionelle Voiceover-Generierung und Untertitel hinzu, um Ihr Produktstorytelling zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Veröffentlichung
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Größenanpassungen und Exporte für verschiedene Plattformen nutzen. Generieren Sie teilbare Videoclips und direkte Links, um Ihre Versionsfreigabe-Videos über soziale Medien und interne Kanäle zu verbreiten.

Entwickeln Sie wirkungsvolle Anzeigenschaltungen für Funktionsankündigungen

Erstellen Sie schnell überzeugende Videoanzeigen, um neue Funktionen und Produktversionen effektiv anzukündigen und Interesse und Akzeptanz effizient zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produktupdate-Videos und Ankündigungen neuer Funktionen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde "Produktupdate-Videos" und Ankündigungen neuer Funktionen mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Fähigkeiten zu erstellen. Sie können schnell "Release Notes"-Videos generieren, um sicherzustellen, dass Ihr Publikum stets über Ihre neuesten Angebote informiert ist.

Kann HeyGen bei der Erstellung flexibler Demovideos mit Bildschirmaufnahmefunktionen helfen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische und "flexible Demovideos" zu produzieren, indem Sie "Bildschirmaufnahmen für Produktvideos" mit einem KI-Avatar-Präsentator kombinieren. Nutzen Sie den integrierten "Webcam- und Bildschirmrekorder", um die Funktionalität Ihres Produkts effektiv zu präsentieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Produktvideos auf verschiedenen Plattformen teilbar zu machen?

HeyGen macht Ihre Inhalte hochgradig "teilbar", indem es Ihnen ermöglicht, leicht "teilbare Videoclips" mit anpassbaren Seitenverhältnissen und Exportoptionen zu erstellen. Sie können Untertitel und Branding-Kontrollen hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre "Produktvideos" für "soziale" Medien und eine breitere Verbreitung optimiert sind.

Wie kann HeyGen das Produktstorytelling verbessern und Videosammlungen konsolidieren?

HeyGen verbessert Ihr "Produktstorytelling" erheblich, indem es Ihnen ermöglicht, konsistente, markengerechte Inhalte mit KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Organisieren Sie all Ihre Marketingmaterialien in kohärente "Produktvideosammlungen", um das Content-Management und die Verbreitung zu vereinfachen.

