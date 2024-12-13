Erstellen Sie Veranstaltungsplanungs-Videos mit AI

Verwandeln Sie Ihren Veranstaltungsraum mit fesselnden virtuellen Touren und How-to-Guides unter Verwendung von HeyGens AI-Avataren.

551/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine elegante, 60-sekündige virtuelle Tour für Veranstaltungsmarketer und potenzielle Kunden, die zeigt, wie ein einziger Raum in drei verschiedene Veranstaltungsanordnungen verwandelt werden kann. Das Video sollte eine anspruchsvolle visuelle Ästhetik mit sanften Übergängen und subtiler Hintergrundmusik verwenden, wobei ein AI-Avatar von HeyGen die Zuschauer durch jede einzigartige Anordnung führt und eine fesselnde Videoproduktion bietet, die Vielseitigkeit hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes, 30-sekündiges Werbevideo, das sich an vielbeschäftigte Eventplaner richtet und schnelle Tipps zur Optimierung der Effizienz bei der Veranstaltungsplanung bietet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit klaren, infografikartigen Overlays und einer energischen, informativen Stimme, die HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt, um wichtige Erkenntnisse schnell in dynamische visuelle Inhalte umzuwandeln. Dieses Video soll umsetzbare Ratschläge zur schnellen und effektiven Erstellung von Veranstaltungsplanungs-Videos bieten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes, 50-sekündiges Social-Media-Video für Kleinunternehmer und Marketer, das verschiedene kreative Veranstaltungsplanungsoptionen mit vorgefertigten Vorlagen zur schnellen Inspiration für die Eventplanung demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte modern und inspirierend sein, begleitet von einem peppigen, motivierenden Soundtrack, der sich leicht mit HeyGens Vorlagen & Szenen zusammenstellen lässt, um vielfältige Möglichkeiten zu zeigen und die Videoproduktion für Online-Videos zu vereinfachen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Veranstaltungsplanungs-Videos funktioniert

Erstellen Sie professionelle und ansprechende Video-Touren Ihrer Veranstaltungsräume, die es Planern erleichtern, sich die Buchung vorzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer passenden Vorlage aus unserer Bibliothek oder geben Sie Ihr Skript ein, um ein grundlegendes Video zu erstellen. Dies bildet die Grundlage für Ihren Veranstaltungsplanungs-Guide.
2
Step 2
Fügen Sie Ihren AI-Sprecher hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der die Zuschauer durch den Veranstaltungsraum führt. Dies verleiht dem Video eine menschliche Note, ohne dass Dreharbeiten erforderlich sind.
3
Step 3
Wenden Sie professionelle Voiceovers an
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist, indem Sie unsere Voiceover-Generierungsfunktion nutzen. Dies ermöglicht es Ihnen, natürlich klingende Audios in verschiedenen Sprachen für ein globales Publikum hinzuzufügen, die Ihre mehrsprachigen Voiceovers ergänzen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Guide
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für die Freigabe in sozialen Medien oder die Einbettung auf Ihrer Website. Erreichen Sie ein breiteres Publikum mit Ihrer polierten Veranstaltungsraum-Tour.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die Schulung des Personals zur Veranstaltungsplanung

.

Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensquote Ihres Teams mit interaktiven AI-gestützten Videos, die die Verfahren zur Veranstaltungsplanung detailliert darstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Veranstaltungsplanungs-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Eventplanern und Marketern, professionelle Veranstaltungsplanungs-Videos und How-to-Guides mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Dies vereinfacht die Erstellung visueller Inhalte, macht komplexe Anweisungen leicht verständlich und verbessert Ihre Videoproduktion.

Kann ich mit HeyGens Videotools virtuelle Touren von Veranstaltungsräumen erstellen?

Absolut! HeyGens AI-gestützte Videotools ermöglichen es Ihnen, immersive virtuelle Touren für Veranstaltungsräume zu entwickeln, indem Sie Skripte in dynamische visuelle Inhalte verwandeln. Sie können Vorlagen und unsere umfangreiche Mediathek nutzen, um jedes Detail effektiv zu präsentieren.

Welche Arten von kreativen Inhalten kann ich mit HeyGen über die Veranstaltungsplanung hinaus erstellen?

Neben detaillierten Tutorials zur Veranstaltungsplanung ist HeyGen ideal für die Erstellung vielfältiger kreativer Inhalte, einschließlich ansprechender DIY-Videos, Produkterklärungen und Marketing-Visuals. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um die Videoproduktion für jedes Thema zu optimieren und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare die Videoproduktion für Veranstaltungsguides?

HeyGens fortschrittliche AI-Avatare bieten eine professionelle, konsistente Bildschirmpräsenz für Ihre Veranstaltungsvideo-Guides, wodurch Ihre visuellen Inhalte äußerst ansprechend werden. Diese AI-Sprecher erwecken Skripte zum Leben und sorgen für klare Kommunikation und ein poliertes Erscheinungsbild für all Ihre Videoproduktionsbedürfnisse.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo