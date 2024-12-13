Erstellen Sie Anbieterportal-Schulungsvideos mit AI-Avataren

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos für ein nahtloses Anbieter-Onboarding. Verwandeln Sie Ihre anpassbaren Skripte in überzeugende Anleitungsvideos mit Text-zu-Video aus dem Skript.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo, das einen wichtigen Beschaffungsworkflow innerhalb des Anbieterportals für bestehende Anbieter demonstriert, wobei der Fokus auf einer spezifischen Aufgabe wie der Projekteingabe liegt. Der visuelle Stil sollte eine präzise Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahme mit hervorgehobenen Klicks und einer modernen Ästhetik sein. Der Audiostil muss prägnant und direkt sein, unterstützt durch professionelle Voiceover-Generierung und verstärkt durch genaue Untertitel für maximale Klarheit.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges dynamisches Video, das sich an alle Anbieter richtet und die Effizienz und Vorteile eines konsistenten Anbietermanagements über das Portal hervorhebt. Der visuelle Stil sollte lebhaft sein und schnelle Schnitte, dynamische Infografiken und ausdrucksstarke AI-Avatare enthalten, um ein hohes Engagement zu gewährleisten. Der Audiostil sollte energisch und ermutigend sein und anpassbare Skripte nutzen, um eine kraftvolle Botschaft über optimierte Abläufe zu vermitteln.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges E-Learning-Video, um häufige Schmerzpunkte zu adressieren, die Anbieter erleben, und zeigen Sie, wie das Portal Prozesse vereinfacht, indem es die Benutzerfreundlichkeit für die Erstellung von Anbieterportal-Schulungsvideos illustriert. Ziel ist es, Anbieter anzusprechen, die möglicherweise mit manuellen Einreichungen kämpfen, und einen beruhigenden und hilfreichen Ton zu präsentieren. Der visuelle Stil sollte eine klare Problem-Lösungs-Erzählung mit benutzerfreundlichen Schnittstellendemonstrationen bieten, unterstützt durch eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für nachvollziehbare Szenarien, alles erzählt über Text-zu-Video aus dem Skript.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Anbieterportal-Schulungsvideos erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungsvideos für das Anbieter-Onboarding und optimieren Sie Ihren Beschaffungsworkflow mit AI-gesteuerten Tools.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihren Inhalt
Entwerfen Sie Ihre Anleitung für Anbieterportal-Schulungsvideos. Nutzen Sie die Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion, um Ihren schriftlichen Leitfaden schnell in eine dynamische Videoerzählung zu verwandeln.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Schulung zu präsentieren und eine professionelle und konsistente Darstellung zu gewährleisten. Wählen Sie eine geeignete Vorlage oder Szene, um Ihre AI-Schulungsvideos visuell zu verbessern.
Step 3
Wenden Sie Branding und Medien an
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um das Video mit Ihrer Unternehmensidentität in Einklang zu bringen. Integrieren Sie relevante Medien aus der Bibliothek, um komplexe Anbieter-Onboarding-Prozesse zu verdeutlichen.
Step 4
Exportieren Sie Ihr endgültiges Video
Sobald Ihr Video fertig ist, generieren Sie das endgültige Ergebnis. Nutzen Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr Video für verschiedene Plattformen anzupassen und sicherzustellen, dass es bereit für die Verteilung ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anbieter-Workflows

Erklären Sie komplexe Beschaffungsworkflows und Projekteingabeprozesse klar durch leicht verständliche, AI-generierte Anleitungsvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Anbieterportal-Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Anbieterportal-Schulungsvideos, indem es Ihre Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie umwandelt. Dieses leistungsstarke, AI-gesteuerte Tool ermöglicht die schnelle Produktion hochwertiger Anleitungsvideos für das Anbieter-Onboarding ohne komplexe Bearbeitung.

Was macht die AI-Schulungsvideos von HeyGen für das Anbietermanagement ansprechend?

Die AI-Schulungsvideos von HeyGen nutzen realistische AI-Avatare und anpassbare Skripte, um ansprechende Schulungsinhalte zu liefern. Diese professionellen Videoguides helfen sicherzustellen, dass Ihre Anbieter den Projekteingabeprozess und andere kritische Aspekte des Anbietermanagements effektiv verstehen.

Kann ich das Branding für meine genehmigten Anbieterportal-Videoguides anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videoguides zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Online-Schulungsmaterialien, einschließlich der für ein genehmigtes Anbieterportal, eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehalten.

Wie unterstützt HeyGen einen effizienten Beschaffungsworkflow mit E-Learning-Inhalten?

HeyGen erleichtert einen effizienten Beschaffungsworkflow, indem es die schnelle Erstellung und Aktualisierung von E-Learning-Inhalten ermöglicht. Sie können problemlos umfassende Schulungsvideos und Videoguides produzieren, komplett mit Voiceovers und Untertiteln, um Ihr Team und Ihre Anbieter durch verschiedene Prozesse zu unterstützen.

