HR-Teams können mit HeyGen eine Vielzahl von Compliance-Schulungsvideos erstellen, von kurzen Microlearning-Modulen bis hin zu umfassenden Kursen. Die Nutzung von HeyGens AI-gestützten Videovorlagen und der Möglichkeit, AI-Videos aus einem einfachen Videoskript zu generieren, macht die Produktion vielfältiger Schulungsressourcen effizient und skalierbar für verschiedene Compliance-Anforderungen.