Erstellen Sie mühelos VC-Pitch-Videos mit AI

Inspirieren Sie Investoren und sichern Sie sich mühelos Finanzierung. Verwandeln Sie Ihr Pitch-Deck in ein professionelles Video mit HeyGens AI-Avataren.

465/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 90-Sekunden-Investoren-Pitch-Video, das darauf abzielt, Risikokapitalgeber zu fesseln, die nach innovativen Lösungen suchen und Finanzierung sichern möchten. Entwickeln Sie eine erzählerische Geschichte mit lebendigen Animationen und sanften Übergängen, untermalt von einem mitreißenden Soundtrack. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihr KI-gestütztes Storytelling zu liefern und Authentizität sowie eine professionelle Präsentation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Produkt-Pitch-Video speziell für Investoren, die an produktgetriebenem Wachstum interessiert sind, mit dem Ziel, ein animiertes Erklärvideo zu entwickeln, das Ihren einzigartigen Wertvorschlag klar darlegt. Nutzen Sie einen Erklärvideo-Stil mit eleganten Grafiken und einer gut modulierten Erzählung, um komplexe Funktionen zu entmystifizieren. Vereinfachen Sie den Erstellungsprozess, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um effizient einen professionellen, markengerechten Look zu erzielen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Startup-Pitch-Video, das auf Angel-Investoren und Beschleuniger abzielt und darauf ausgelegt ist, sie mit der einzigartigen Vision und dem Potenzial Ihres Unternehmens zu inspirieren. Präsentieren Sie eine schnelle, visuell getriebene Erzählung mit einer modernen Ästhetik und integrieren Sie starke Branding-Elemente. Verbessern Sie Ihre Präsentation mit einer überzeugenden, gut modulierten Erzählung, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft kraftvoll ankommt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man VC-Pitch-Videos erstellt

Erstellen Sie überzeugende und professionelle VC-Pitch-Videos, die Ihre Vision und Marktchance artikulieren und Ihnen helfen, entscheidende Finanzierung mühelos zu sichern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Pitch-Skript
Beginnen Sie mit der Skizzierung Ihrer Vision, Strategie und Marktchance. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Erzählung in eine kohärente Video-Grundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Ergänzen Sie Ihr Skript mit ansprechenden Visuals und dynamischen Szenen aus unserer umfangreichen Bibliothek, um Ihr Publikum zu fesseln.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Branding und Voiceover an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt, indem Sie benutzerdefinierte Farben und Logos mit Branding-Kontrollen anwenden. Verbessern Sie Klarheit und Wirkung mit professionellen Voiceovers, die mühelos generiert werden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Investoren-Pitch
Finalisieren Sie Ihr Pitch-Video mit perfekt getimten Untertiteln und nahtlosen Übergängen. Verwenden Sie dann HeyGens Größenanpassung & Exporte, um Ihre überzeugende Geschichte mühelos potenziellen Investoren zu präsentieren und Finanzierung zu sichern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Traktion und Kundenerfolg

.

Demonstrieren Sie den Proof of Concept und die Kundenvalidierung gegenüber potenziellen Investoren, indem Sie ansprechende AI-Videos erstellen, die wichtige Erfolge und Wachstum hervorheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung überzeugender Investoren-Pitch-Videos?

HeyGens KI-gestützte Storytelling-Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, mühelos überzeugende Investoren-Pitches zu erstellen. Nutzen Sie den intuitiven VC-Pitch-Video-Generator, um Ihre Vision in ein professionelles Video zu verwandeln, das Finanzierung sichert.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für Investoren-Pitches?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine Erzählung mit vielfältigen kreativen Optionen zu gestalten. Integrieren Sie AI-Avatare, nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Szenen und wenden Sie Branding-Kontrollen an, um ein visuell beeindruckendes Investoren-Pitch-Video zu erstellen.

Kann HeyGen mein bestehendes Investoren-Pitch-Deck in ein Video umwandeln?

Ja, HeyGen vereinfacht den Prozess und ermöglicht es Ihnen, Ihr Pitch-Deck mühelos in ein professionelles Video zu verwandeln. Sie können Ihr Skript von Grund auf neu erstellen oder Ihre PPT in ein Video umwandeln und es mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung verbessern.

Unterstützt HeyGen fortschrittliches visuelles Storytelling für meine Marktchance?

Absolut. HeyGen bietet leistungsstarke Tools für KI-gestütztes Storytelling, mit denen Sie Ihre Vision, Strategie und Marktchance klar artikulieren können. Integrieren Sie Animationen und dynamische Visuals, um Ihr Publikum zu fesseln und Finanzierung zu sichern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo