Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Video mit erzählerischem Ansatz für eine E-Commerce-Marke, die ein neues umweltfreundliches Produkt auf den Markt bringt. Zielgruppe sind umweltbewusste Verbraucher, mit einem warmen, einladenden visuellen Stil und nahtlosen Übergängen zwischen Szenen aus HeyGens Vorlagen & Szenen sowie ansprechenden Untertiteln, um die Erzählung zu verstärken und die potenziellen Konversionsraten in ihren Videomarketing-Kampagnen zu steigern.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Produkt-Erklärvideo, das den Kern der Wertversprechung einer neuen B2B-SaaS-Plattform darstellt und sich an potenzielle Investoren richtet. Der visuelle Stil sollte professionell und datenorientiert sein, unter Verwendung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevantes B-Roll, wobei das gesamte Skript über Text-zu-Video aus dem Skript in ein Video umgewandelt wird, das den klaren Problem-Lösungs-Rahmen hervorhebt.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Video, das die einzigartige Wertversprechung eines Dienstes durch eine Reihe kurzer, wirkungsvoller Kunden-Testimonial-Videos präsentiert, die sich an potenzielle Kunden richten. Die Ästhetik sollte authentisch und vertrauenswürdig sein, mit vielfältigen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, während HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis sicherstellen, dass es auf allen sozialen Medienkanälen perfekt aussieht und die reale Wirkung des Produkts oder Dienstes effektiv zeigt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Wertversprechungsvideos erstellt

Kommunizieren Sie klar die einzigartigen Vorteile Ihres Produkts und lösen Sie Kundenprobleme mit ansprechenden, AI-gestützten Videos, die das Engagement steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Definition Ihrer Kernwertversprechung. Geben Sie dann Ihr Skript in den Text-zu-Video-Generator ein, damit HeyGen Ihren Text in eine überzeugende Videonarration verwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren oder durchstöbern Sie professionell gestaltete Vorlagen, um Ihre Botschaft visuell darzustellen und Ihr Publikum effektiv zu fesseln.
3
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, um es an die Ästhetik Ihres Unternehmens anzupassen, indem Sie Ihr Logo und bevorzugte Farbschemata für eine kohärente Marketingbotschaft hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald es perfektioniert ist, exportieren Sie Ihre Wertversprechungsvideos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass sie für jede Plattform optimiert und bereit zur Verbreitung sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in kraftvolle AI-Videos, die den Wert Ihres Produkts lebhaft darstellen und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung überzeugender Wertversprechungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell wirkungsvolle Wertversprechungsvideos mit seinen AI-gestützten Tools zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens Text-zu-Video-Generator verwandelt es in ansprechende Videoinhalte mit professionellen AI-Avataren und Sprachschauspielern, was Ihre Marketingbemühungen effizienter macht.

Welche AI-gestützten Tools bietet HeyGen zur Verbesserung meiner Wertversprechungsvideos?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare und einen AI-Sprachschauspieler, um Ihre Wertversprechung zum Leben zu erwecken, ohne Schauspieler zu engagieren oder Sprachaufnahmen zu machen. Diese ausgeklügelten AI-gestützten Tools sorgen für eine polierte und konsistente Präsentation Ihrer Videomarketingstrategie.

Kann HeyGen helfen, meine Wertversprechungsvideos an meine Marke anzupassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Assets in Ihre Wertversprechungsvideos zu integrieren. Sie können auch verschiedene Vorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen, um Ihre Videos perfekt mit der Identität Ihres Produkts oder Dienstes abzustimmen.

Welche anderen Marketinginhalte kann ich mit HeyGen neben Wertversprechungsvideos erstellen?

HeyGen ist eine vielseitige Plattform für verschiedene Videomarketingbedürfnisse. Sie können problemlos Produkt-Erklärvideos, Kunden-Testimonial-Videos und sogar interne Schulungsvideos erstellen, alle unterstützt von HeyGens intuitivem Text-zu-Video-Generator und AI-Avataren.

