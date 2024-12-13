Erstellen Sie UTM-Tracking-Videos für intelligentere Marketing-Einblicke

Steigern Sie die Kampagnenleistung, indem Sie UTM-Parameter in Ihre Videomarketing-Strategie integrieren und mühelos ansprechende Inhalte mit Text-zu-Video aus einem Skript erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine 2-minütige dynamische Demonstration für Marketingmanager, die Effizienz suchen, und zeigen Sie, wie man mit den AI-Avataren von HeyGen schnell wirkungsvolle UTM-Tracking-Videos erstellt. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit einem Schritt-für-Schritt-Prozess, energetischer Hintergrundmusik und klarer Erzählung. Betonen Sie die Einfachheit, ein Skript in ein vollständiges Video mit Text-zu-Video aus einem Skript zu verwandeln, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges überzeugendes Video, das sich an E-Commerce-Besitzer und kleine Unternehmensmarketer richtet und die greifbaren Vorteile eines robusten UTM-Trackings für eine verbesserte Kampagnenleistung veranschaulicht. Dieses Video sollte einen lebendigen, ergebnisorientierten visuellen Stil verwenden und zugängliche Datenvisualisierungen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um Erkenntnisse zu vermitteln. Eine selbstbewusste und ermutigende Stimme sollte unterstreichen, wie die Vorlagen & Szenen von HeyGen ihren Videokreationsprozess ankurbeln können, was zu besseren Verkaufsdaten führt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen 75-sekündigen Leitfaden zu Best Practices für Social-Media-Strategen und Content-Ersteller, wie man UTM-Parameter effektiv in ihre Social-Media-Bemühungen über Videoinhalte integriert. Der visuelle Stil sollte zeitgemäß und ansprechend sein und praktische Beispiele bieten, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Ein konversationeller, aber autoritativer Ton, gepaart mit prominenten Untertiteln, wird sicherstellen, dass die Botschaft klar ist und zeigt, wie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte ihre Reichweite auf verschiedenen Social-Media-Kanälen optimiert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von UTM-Tracking-Videos funktioniert

Meistern Sie Ihr Videomarketing, indem Sie UTM-Parameter nahtlos integrieren, um Traffic-Quellen und Kampagnenleistung präzise zu verfolgen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr ansprechendes Video
Beginnen Sie mit der Gestaltung Ihrer Videoinhalte in HeyGen. Nutzen Sie Funktionen wie "Text-zu-Video aus einem Skript", um Ihre Ideen in fesselnde visuelle Geschichten zu verwandeln, die perfekt für jede Videomarketing-Kampagne geeignet sind.
2
Step 2
Passen Sie Visuals und Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" für Konsistenz. Nutzen Sie "AI-gesteuerte Tools", um Ihre Visuals zu verbessern und Ihre Inhalte perfekt an Ihre Markenidentität anzupassen, bevor Sie sie verteilen.
3
Step 3
Generieren und optimieren Sie Inhalte
Erstellen Sie Ihr Video und stellen Sie sicher, dass es für alle Zuschauer zugänglich und ansprechend ist. Nutzen Sie Funktionen wie "Untertitel" für eine größere Reichweite und profitieren Sie von "automatischer Untertitelung", um das Verständnis über Plattformen hinweg zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und wenden Sie UTM-Parameter an
Exportieren Sie Ihr fertiges Video mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Nach dem Herunterladen wenden Sie Ihre spezifischen "UTM-Parameter" auf den Freigabelink des Videos an, um Kampagnen-Einblicke und -Leistung effektiv zu verfolgen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentation von Kundenerfolgsgeschichten

Erstellen Sie überzeugende AI-Videos von Kundenerfolgsgeschichten, die es Ihnen ermöglichen, deren Einfluss auf die Lead-Generierung mit UTMs zu verfolgen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von UTM-Tracking-Videos?

HeyGen rationalisiert die Produktion von Videoinhalten für verschiedene Kampagnen, indem es Ihnen ermöglicht, schnell Videos aus Text zu erstellen, AI-Sprecher hinzuzufügen und anpassbare Vorlagen zu nutzen. Dieser effiziente Arbeitsablauf unterstützt die nahtlose Erstellung von visuell ansprechenden und konsistenten Videos, die für die Integration von UTM-Parametern in Ihre Videomarketing-Bemühungen konzipiert sind.

Welche spezifischen HeyGen-Funktionen unterstützen die Integration von UTM-Parametern in Videomarketing-Kampagnen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videos mit Funktionen wie einem AI-Untertitel-Generator und benutzerdefinierten Branding-Kontrollen zu erstellen, die für ein konsistentes Videomarketing entscheidend sind. Während HeyGen die Videoinhalte erstellt, können Sie diese Videos dann einfach mit Ihren vordefinierten UTM-Parametern auf Landingpages oder sozialen Beiträgen einbetten, um den Traffic genau zu verfolgen und Kampagnen-Einblicke zu gewinnen.

Können die AI-gesteuerten Tools von HeyGen effektiv Traffic-Quellen verfolgen?

Die AI-gesteuerten Tools von HeyGen sind in erster Linie für die effiziente Videoerstellung konzipiert, einschließlich Funktionen wie AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript. Durch die Erstellung hochwertiger, konversionsorientierter Videos mit HeyGen verbessern Sie die Inhalte, die Traffic generieren, der dann präzise mit UTM-Parametern gemessen werden kann, um spezifische Traffic-Quellen zu identifizieren und die Kampagnenleistung zu bewerten.

Wie verbessert HeyGen über das Tracking hinaus die visuelle Attraktivität meiner UTM-Videos für Social-Media-Bemühungen?

HeyGen verbessert die visuelle Attraktivität erheblich durch anpassbare Vorlagen & Szenen, Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie realistische AI-Avatare. Dies stellt sicher, dass Ihre Videomarketing-Inhalte visuell ansprechend und konsistent über alle Social-Media-Bemühungen hinweg sind, was letztendlich das Benutzerengagement steigert und hilft, die Reichweite Ihrer Kampagne zu maximieren.

