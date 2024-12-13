Erstellen Sie Anwendungsfall-Deep-Dive-Videos, die konvertieren

Verwandeln Sie Skripte mühelos in überzeugende Produktanwendungsvideos mit HeyGens AI-Avataren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Kundenreferenzvideo für potenzielle Kunden, das sich auf eine überzeugende Fallstudienerzählung konzentriert. Das Video sollte einen authentischen und ansprechenden visuellen Stil haben, echte Benutzererfahrungen zeigen und durch automatische Untertitel/Captioning für Barrierefreiheit und Wirkung sorgen, alles generiert aus einem prägnanten Text-zu-Video-Skript.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Software-Demovideo für vielbeschäftigte Entscheidungsträger, das einen wichtigen Produktanwendungsfall hervorhebt. Verwenden Sie einen dynamischen und visuell ansprechenden Stil, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen nutzen und relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einfügen, um den Wert schnell zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie man ein Fallstudienvideo erstellt, das sich an Marketingteams richtet, die umsetzbare Videomarketingstrategien suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und schrittweise sein, wobei Text-zu-Video aus dem Skript verwendet wird, um die Zuschauer zu führen, und das Endergebnis für verschiedene Plattformen durch Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte optimiert wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Anwendungsfall-Deep-Dive-Videos funktioniert

Erstellen Sie überzeugende Produktanwendungsvideos mit AI-gestützten Tools, um Wert zu demonstrieren und Ihr Publikum effektiv zu engagieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Erzählung
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Anwendungsfallgeschichte oder der Umwandlung vorhandener Texte in ein Videoskript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Kernbotschaft festzulegen.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Storytelling-Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihren Deep Dive mit ansprechenden visuellen Elementen, indem Sie aus HeyGens vielfältiger Medienbibliothek auswählen oder AI-Avatare einfügen, um wichtige Produktinteraktionen zu veranschaulichen.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Sprachübertragungen
Produzieren Sie klare und überzeugende Audioinhalte für Ihr Anwendungsfallvideo durch HeyGens Sprachübertragung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv kommuniziert wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Deep Dive
Finalisieren Sie Ihr Video mit präziser Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten, um sicherzustellen, dass es perfekt formatiert und bereit für die Verbreitung über alle Ihre Marketingkanäle ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Interne Anwendungsfall-Schulungen verbessern

.

Verbessern Sie das Verständnis des Teams für spezifische Anwendungsfälle und Produktanwendungen durch dynamische, AI-gestützte Schulungsvideos für eine bessere Behaltensleistung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Fallstudienvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, effizient hochwertige Fallstudienvideos und Kundenreferenzvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen aus einem Skript zu produzieren. Dies optimiert Ihr visuelles Storytelling für effektives Videomarketing.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für Produktdemonstrationsvideos?

Die Nutzung von HeyGen für Produktdemonstrationsvideos ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Produktanwendungsvideos, Onboarding-Videos und Software-Demovideos mit vorgefertigten Vorlagen und AI-Unterstützung zu erstellen. Dies beschleunigt die Inhaltserstellung für eine bessere Publikumsbindung.

Kann HeyGen Skripte in ausgefeilte Software-Demovideos verwandeln?

Ja, HeyGens AI-gestützte Plattform ist hervorragend darin, Ihre Skripte in ausgefeilte Software-Demovideos mit lebensechten AI-Avataren und nahtloser Sprachübertragung zu verwandeln. Sie können auch problemlos Untertitel und Captions hinzufügen, um die Zugänglichkeit und Reichweite zu verbessern.

Wie unterstützt HeyGen visuelles Storytelling für verschiedene Anwendungsfälle?

HeyGen bietet umfassende Tools zur Unterstützung des visuellen Storytellings für verschiedene Bedürfnisse, von der Erstellung von Anwendungsfall-Deep-Dive-Videos bis hin zu allgemeinem Videomarketing-Inhalt. Mit Branding-Kontrollen, einer reichhaltigen Medienbibliothek und Seitenverhältnis-Anpassung behalten Sie die volle kreative Kontrolle.

