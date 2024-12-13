Erstellen Sie Upselling-Trainingsvideos, die den Verkauf steigern

Gestalten Sie visuell ansprechende Microlearning-Videos, um Verkaufskompetenzen und Kundenbindung zu verbessern. Erstellen Sie sie mühelos mit AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges, dynamisches und inspirierendes Video für Vertriebsmitarbeiter und Account Manager, das die greifbaren Vorteile von Verkaufstrainingsvideos hervorhebt. Die Erzählung sollte sich auf die Verbesserung von Verkaufstechnikvideos konzentrieren, mit einem selbstbewussten Ton und lebendigen Visuals. Nutzen Sie die "AI avatars" von HeyGen, um wichtige Botschaften zu übermitteln und den Inhalt für Frontline-Vertriebsteams, die ihre Leistung steigern möchten, nachvollziehbar und einprägsam zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes, 30-sekündiges informatives und freundliches Microlearning-Video, das sich an Kleinunternehmer und E-Commerce-Unternehmer richtet und praktische Strategien zur Implementierung von "One Click Upsells" und "Order Bumps" veranschaulicht. Dieser schnelle Leitfaden sollte klare, leicht verständliche Visuals und einen warmen, zugänglichen Audiostil bieten. Betonen Sie die Einfachheit der professionellen Vertonung mit der "Voiceover generation"-Funktion von HeyGen, um die Lernretention zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges, elegantes und lehrreiches Video für Marketingteams und Produktschulungen, das sich auf die Erstellung überzeugender Produktpräsentationsvideos konzentriert, die den Verkauf unterstützen. Dieses visuell reiche Stück sollte ansprechende Grafiken und eine klare, autoritative Stimme enthalten, um die Zugänglichkeit für alle Lernenden zu gewährleisten. Präsentieren Sie die "Subtitles/captions"-Funktion von HeyGen, um sicherzustellen, dass wichtige Produktinformationen in jeder Umgebung effektiv vermittelt werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Upselling-Trainingsvideos erstellt

Ermöglichen Sie Ihrem Vertriebsteam, mehr Leads in treue Kunden zu verwandeln, indem Sie mühelos überzeugende Upselling-Trainingsvideos erstellen, die Engagement fördern und die Leistung steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Reihe professioneller Templates & scenes, die für Schulungen entwickelt wurden. Nutzen Sie vorgefertigte Layouts, um schnell wirkungsvolle Upselling-Kunden-Video-Vorlagen zu erstellen, die bei Ihrem Team Anklang finden.
2
Step 2
Fügen Sie Visuals und Branding hinzu
Passen Sie Ihr Video mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke an. Verwenden Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsinhalte nicht nur informativ, sondern auch visuell ansprechend und konsistent sind.
3
Step 3
Erstellen Sie ein Voiceover
Verwandeln Sie Ihr Skript in natürlich klingende Sprache mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Kommunizieren Sie Upselling-Techniken klar und fügen Sie eine überzeugende Handlungsaufforderung hinzu, um Ihre Vertriebsmitarbeiter effektiv zu leiten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Upselling-Trainingsvideo und bereiten Sie es für die Verteilung vor. Verwenden Sie Größenanpassung & Exporte, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren und Ihre gesamten Verkaufsförderungsbemühungen zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Veranschaulichen Sie Upselling mit Erfolgsgeschichten von Kunden

.

Produzieren Sie überzeugende AI-Videos mit Erfolgsgeschichten von Kunden, um den Wertvorschlag für Upselling-Produkte und -Dienstleistungen zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Verkaufstrainingsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Verkaufstrainingsvideos schnell zu erstellen, indem Skripte in dynamische Visuals mit AI-Avataren und einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen umgewandelt werden. Diese Text-zu-Video-Funktionalität reduziert die Produktionszeit erheblich und macht die Erstellung hochwertiger Inhalte zugänglich.

Was macht HeyGen effektiv für die Erstellung von Upselling-Trainingsvideos?

HeyGen ist hervorragend darin, visuell ansprechende Upselling-Trainingsvideos zu generieren, die realistische AI-Avatare und professionelle Voiceovers enthalten. Sie können Produktpräsentationen und klare Handlungsaufforderungen leicht integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Upselling-Kunden-Video-Vorlagen die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Kann HeyGen die Produktion verschiedener Schulungsvideos für ein Unternehmen unterstützen?

Absolut, HeyGen ist vielseitig einsetzbar für die Erstellung verschiedener Schulungsvideos, einschließlich Onboarding-Videos, Erklärvideos und Microlearning-Module. Seine robusten Branding-Tools ermöglichen es Ihnen, eine konsistente Unternehmensidentität in all Ihren Schulungsinhalten zu wahren, von Visuals bis hin zu Untertiteln.

Wie schnell können Teams mit HeyGen Inhalte zur Verkaufsförderung erstellen?

Teams können mit HeyGens intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität und einsatzbereiten Videovorlagen schnell Inhalte zur Verkaufsförderung erstellen. Durch die Nutzung der Text-zu-Video-Fähigkeiten können Sie effizient überzeugende Produktvideos und Lehrinhalte erstellen, ohne umfangreiche Videoerfahrung zu benötigen.

