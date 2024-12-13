Erstellen Sie Universitäts-Partnerschaftsvideos für globale Reichweite

Präsentieren Sie akademische Kooperationen und ziehen Sie internationale Studierende an, indem Sie HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Präsentieren Sie die greifbaren Vorteile unserer Universitäts-Partnerschaftsvideos durch ein inspirierendes 45-Sekunden-Video, das speziell für potenzielle Studierende und deren Eltern zugeschnitten ist. Die visuelle Ästhetik sollte hell, ansprechend und authentisch sein, echte Studentenaussagen einfangen, die direkt in die Kamera sprechen, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik. HeyGens AI-Avatare können eingesetzt werden, um nahtlos jedes Studenten-Segment einzuführen und diesem erzählerischen Video eine professionelle und innovative Note zu verleihen.
Beispiel-Prompt 2
Für Alumni, Spender und die allgemeine Öffentlichkeit erstellen Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-Video, das unseren Markenruf steigert, indem es den breiten gesellschaftlichen Einfluss unserer akademischen Kooperationen lebhaft veranschaulicht. Dieses Video sollte einen erhebenden und filmischen visuellen Stil annehmen, der vielfältige Bilder einbezieht, um Fortschritt und tiefes Gemeinschaftsengagement zu vermitteln, alles unterstützt von einer emotionalen und inspirierenden Erzählung. Die Nutzung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung wird eine reiche Auswahl an visuellen Elementen bieten, um die expansive Reichweite und den Einfluss unserer Institution kraftvoll zu kommunizieren.
Beispiel-Prompt 3
Begeistern Sie internationale potenzielle Studierende mit einem dynamischen 60-Sekunden-Rekrutierungsvideo, das die einzigartigen Vorteile und Möglichkeiten unserer zentralen akademischen Kooperationen effektiv präsentiert. Die visuelle Präsentation sollte multikulturell und lebendig sein, dynamische Textüberlagerungen und ein professionelles Voiceover einbeziehen, kritisch verbessert durch HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um mehrsprachige Untertitel bereitzustellen und so optimale Zugänglichkeit und Verständnis für ein globales Publikum zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Universitäts-Partnerschaftsvideos erstellt

Präsentieren Sie effektiv akademische Kooperationen und die Auswirkungen Ihrer Universitäts-Partnerschaften durch überzeugende Videos, um einen stärkeren Markenruf aufzubauen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Partnerschaftserzählung
Entwickeln Sie ein überzeugendes Skript, das die Geschichte, Ziele und wichtigsten Erfolge Ihrer Partnerschaft umreißt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-von-Skript-Funktion, um Ihre Ideen in fesselnde Erzählvideos zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Avatare
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Studierende, Fakultäten oder Partner authentisch darzustellen. Diese digitalen Präsentatoren werden Ihre akademischen Kooperationen mit einem professionellen Touch zum Leben erwecken.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und Untertitel
Erhöhen Sie die Zugänglichkeit und erreichen Sie ein globales Publikum, indem Sie automatisch Untertitel/Captions für Ihr Video generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft über Universitäts-Partnerschaftsvideos bei vielfältigen Zuschauern durch mehrsprachige Untertitel Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Nutzen Sie Größenanpassung und Exporte, um Ihre Universitäts-Partnerschaftsvideos für verschiedene Plattformen anzupassen, um eine optimale Präsentation zu gewährleisten und Ihre Reichweite über Social-Media-Kampagnen hinaus zu maximieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Partnerschaftsgeschichten erzählen

Gestalten Sie inspirierende Videoerzählungen, die den Wert und die Auswirkungen von Universitäts-Partnerschaften hervorheben, um Interessengruppen zu engagieren und zu motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie können Universitäten effizient hochwertige Videos erstellen, um akademische Kooperationen und Partnerschaften zu präsentieren?

HeyGen ermöglicht es Universitäten, Skripte schnell in professionelle Videos zu verwandeln, indem AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie genutzt werden. So wird es einfach, überzeugende Inhalte zu erstellen, die akademische Kooperationen und Forschung hervorheben. Dies vereinfacht den Prozess der Produktion wirkungsvoller Universitäts-Partnerschaftsvideos ohne umfangreiche Ressourcen.

Welche Arten von Universitätsvideos können mit HeyGen erstellt werden, um den Markenruf zu stärken und internationale Studierende zu rekrutieren?

Mit HeyGen können Universitäten eine Vielzahl von ansprechenden Videos erstellen, von dynamischen Studentenaussagen und Fakultätsprofilen bis hin zu Erklärvideos über Forschung und Innovation. Diese Fähigkeit verbessert erheblich erzählerische Videos für Social-Media-Kampagnen, steigert den Markenruf und zieht internationale Studierende an.

Kann HeyGen bei der Produktion mehrsprachiger Universitäts-Partnerschaftsvideos für ein globales Publikum helfen?

Absolut, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Universitäts-Partnerschaftsvideos durch seine fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitelfunktionen. Dies stellt sicher, dass Ihre kraftvolle Botschaft über akademische Kooperationen ein breiteres, globales Publikum effektiv erreicht.

Wie stellt HeyGen professionelles Branding und konsistente Erzählungen in Universitäts-Partnerschaftsvideos sicher?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Markenfarben, zusammen mit einer reichhaltigen Bibliothek von Vorlagen und Szenen, um visuelle Konsistenz über alle Ihre Universitäts-Partnerschaftsvideos hinweg sicherzustellen. Dies hilft, ein kohärentes und professionelles Image zu bewahren und den Markenruf Ihrer Universität zu stärken.

