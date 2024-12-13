4

Step 4

Exportieren und verteilen Sie Ihr Bewusstseinsvideo

Finalisieren Sie Ihr Sicherheitsvideo für die Baumpflege, indem Sie sicherstellen, dass alle wichtigen Botschaften, wie das Bewusstsein für elektrische Gefahren und der richtige Abstand zu einer Stromleitung, klar vermittelt werden. Verwenden Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte, um Ihr Training für verschiedene Plattformen vorzubereiten, bereit für Ihre Teams im Bereich des Vegetationsmanagements von Versorgungsunternehmen.