Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Video für alle Mitarbeiter, das sich auf die neuesten Updates zu `Budgetbeschränkungen` und `Tagespauschalen` für Geschäftsreisen konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und infografikgetrieben sein, mit einer optimistischen, klaren Stimme, die leicht mit HeyGens `Text-to-Video aus Skript`-Funktion generiert werden kann, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-Sekunden-Video speziell für Manager, die für Reisegenehmigungen verantwortlich sind, und betonen Sie dabei wichtige Überlegungen zu `nicht erstattungsfähigen Posten` innerhalb der übergeordneten `Reiserichtlinie`. Der visuelle und akustische Stil sollte ruhig und autoritativ sein, klare Anleitungen bieten und mit Präzision durch HeyGens `Voiceover-Generierung`-Funktion geliefert werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 50-Sekunden-Video für alle Mitarbeiter, das praktische Ratschläge bietet, wie man kostengünstige `Flugtickets` und `Unterkünfte` in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien sichert. Der visuelle Stil sollte hell und ermutigend sein, mit hilfreichen Visualisierungen und einer optimistischen Stimme, die HeyGens `Vorlagen & Szenen` für eine schnelle, polierte Produktion nutzt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Schulungsvideos zu Reiserichtlinien funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensreiserichtlinien in ansprechende, leicht verständliche Schulungsvideos für Ihre Mitarbeiter, um Klarheit und Compliance effizient sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript und AI-Avatar
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Skripts, das die wichtigsten Aspekte Ihrer Unternehmensreiserichtlinien detailliert beschreibt. Wählen Sie dann einen professionellen AI-Avatar aus, um Ihr Material zu präsentieren und das Engagement von Anfang an zu steigern.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um Reiserichtlinien, Spesenabrechnungen und Erstattungsverfahren visuell darzustellen. Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen für ein einheitliches Erscheinungsbild.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit Stimme und Untertiteln
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist, indem Sie die Voiceover-Generierung für eine natürliche Erzählung nutzen, die komplexe Reisekosten leicht verständlich macht. Sie können auch Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Training
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihr neues Schulungsvideo, um Reiserichtlinien effektiv zu kommunizieren und die Einhaltung in Ihrem Team sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinieninformationen

Entmystifizieren Sie komplexe Reiserichtlinien, Spesenabrechnungen und Erstattungsverfahren mit klaren, prägnanten AI-generierten Videoerklärungen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, Reisekosten und Erstattungsrichtlinien für Mitarbeiter zu klären?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, klare Schulungsvideos zu Reiserichtlinien mit AI-Avataren und Text-to-Video zu erstellen, die Richtlinien für Reisekosten, Tagespauschalen und Erstattungen detailliert darstellen, um das Verständnis der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Was macht HeyGen ideal, um schnell klare Unternehmensreiserichtlinien zu etablieren?

HeyGen vereinfacht den Prozess zur Etablierung von Reiserichtlinien, indem es Skripte in ansprechende Videos mit Voiceover-Generierung und anpassbaren Vorlagen umwandelt, sodass Ihr Team die wesentlichen Richtlinien schnell versteht.

Kann HeyGen dabei helfen, Budgetbeschränkungen und Sicherheitsverfahren für Geschäftsreisen zu erklären?

Absolut, die Plattform von HeyGen ermöglicht es Ihnen, umfassende Videos zu produzieren, die Budgetbeschränkungen, Sicherheitsverfahren und andere wichtige Aspekte von Geschäftsreisen effektiv an Ihre Mitarbeiter kommunizieren.

Unterstützt HeyGen das Branding für Schulungsvideos zu Reiserichtlinien?

Ja, HeyGen unterstützt umfassende Branding-Kontrollen, sodass Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Schulungsvideos zu Reiserichtlinien integrieren können, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für alle Unternehmensrichtlinien zu gewährleisten.

