Meistern Sie die Erstellung von Schulungsvideos mit AI
Produzieren Sie schnell professionelle Schulungsvideos, die ankommen, indem Sie dynamische AI-Avatare für gleichbleibende Qualität nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges "Tutorial-Video" für bestehende Teammitglieder, das eine neue Softwarefunktion mit klaren, schrittweisen Anleitungen demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und technisch sein, begleitet von einer ruhigen, informativen Stimme, die über HeyGens Sprachgenerierung erzeugt wird, ergänzt durch präzise Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Verständnis des "Prozesses und der Schritte" zu verbessern.
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, um potenzielle Lernende für einen neuen Online-"Schulungstyp" zu gewinnen, indem Sie dessen Vorteile und spannende Module hervorheben. Verwenden Sie einen visuell ansprechenden und energetischen Stil mit einem motivierenden Audiotrack und nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sowie kreative Vorlagen & Szenen, um eine überzeugende und professionelle Präsentation zu gestalten.
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das ein wichtiges Update zu einer bevorstehenden "Schulungsmanagement"-Initiative liefert. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und minimalistisch sein, um Informationen klar und effizient zu vermitteln, bereit für die plattformübergreifende Verteilung mit HeyGens Funktion zur Größenanpassung & Export von Seitenverhältnissen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Lern- und Kursproduktion skalieren.
Produzieren Sie schnell vielfältige Schulungsvideos und Kurse, um ein breiteres Publikum effizient zu schulen.
Schulungsengagement verbessern.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess zur Erstellung von Schulungsvideos?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Schulungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript zu erstellen. Dies rationalisiert Ihre Videoproduktionselemente und hilft Ihnen, ansprechende Tutorial-Videos effizient zu entwickeln, wodurch Sie erheblich Zeit bei der Videobearbeitung sparen.
Kann ich das Erscheinungsbild meiner Schulungsvideos mit HeyGen anpassen?
Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Schulungsvideos zu integrieren. Sie können auch verschiedene Schulungsvideo-Vorlagen und Szenen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt konsistent und professionell für alle Schulungstypen ist.
Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für animierte Schulungsvideos?
HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare, die Ihr Skript zum Leben erwecken, sodass Sie dynamische animierte Videos ohne komplexe Videobearbeitung produzieren können. Dies verbessert die visuelle Attraktivität Ihrer Schulungsinhalte und eliminiert traditionelle Bildschirmaufnahmeanforderungen.
Wie schnell kann ich ein Skript mit HeyGen in ein professionelles Schulungsvideo verwandeln?
Mit HeyGen können Sie Ihr Skript schnell in ein vollständiges Schulungsvideo umwandeln, indem Sie Text-zu-Video-Technologie und AI-Sprachgenerierung nutzen. Es fügt automatisch Untertitel hinzu, was den gesamten Videoproduktionsprozess erheblich beschleunigt.